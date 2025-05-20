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Производство и реализация меда в Абхазии
Производство и реализация меда в Абхазии
Sputnik Абхазия
Какова ситуация с производством и реализацией меда в Абхазии, насколько повлиял кризис в пчеловодстве, связанный с гибелью пчел, и как сегодня... 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T16:23+0300
2025-05-20T16:23+0300
2025-05-20T16:23+0300
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Производство и реализация меда в Абхазии
Sputnik Абхазия
Какова ситуация с производством и реализацией меда в Абхазии, насколько повлиял кризис в пчеловодстве, связанный с гибелью пчел, и как сегодня восстанавливается отрасль в студии радио Sputnik рассказали главный специалист отдела животноводства Минсельхоза Абхазии Эмилия Хашба и начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Беслан Папба.
Полная версия бесеы в аудиофайле выше.
Какова ситуация с производством и реализацией меда в Абхазии, насколько повлиял кризис в пчеловодстве, связанный с гибелью пчел, и как сегодня восстанавливается отрасль в студии радио Sputnik рассказали главный специалист отдела животноводства Минсельхоза Абхазии Эмилия Хашба и начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Беслан Папба.Слушайте подкаст.
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аудио, подкасты, такие обстоятельства, абхазия, мед, сельское хозяйство, минсельхоз
аудио, подкасты, такие обстоятельства, абхазия, мед, сельское хозяйство, минсельхоз
Какова ситуация с производством и реализацией меда в Абхазии, насколько повлиял кризис в пчеловодстве, связанный с гибелью пчел, и как сегодня восстанавливается отрасль в студии радио Sputnik рассказали главный специалист отдела животноводства Минсельхоза Абхазии Эмилия Хашба и начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Беслан Папба.