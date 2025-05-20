https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/1054991955.html

Производство и реализация меда в Абхазии

Производство и реализация меда в Абхазии

Sputnik Абхазия

Какова ситуация с производством и реализацией меда в Абхазии, насколько повлиял кризис в пчеловодстве, связанный с гибелью пчел, и как сегодня... 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T16:23+0300

2025-05-20T16:23+0300

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Производство и реализация меда в Абхазии Sputnik Абхазия Какова ситуация с производством и реализацией меда в Абхазии, насколько повлиял кризис в пчеловодстве, связанный с гибелью пчел, и как сегодня восстанавливается отрасль в студии радио Sputnik рассказали главный специалист отдела животноводства Минсельхоза Абхазии Эмилия Хашба и начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Беслан Папба. Полная версия бесеы в аудиофайле выше.

Какова ситуация с производством и реализацией меда в Абхазии, насколько повлиял кризис в пчеловодстве, связанный с гибелью пчел, и как сегодня восстанавливается отрасль в студии радио Sputnik рассказали главный специалист отдела животноводства Минсельхоза Абхазии Эмилия Хашба и начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Беслан Папба.Слушайте подкаст.

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