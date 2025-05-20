https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/deputaty-vnesli-v-pervom-chtenii-izmeneniya-v-zakon-o-natsionalnom-banke-abkhazii-1054994559.html

Депутаты внесли в первом чтении изменения в закон "О Национальном Банке Абхазии"

Депутаты внесли в первом чтении изменения в закон "О Национальном Банке Абхазии"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Депутаты Парламента внесли в первом чтении изменения в закон "О Национальном Банке Абхазии". 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T16:10+0300

2025-05-20T16:10+0300

2025-05-20T17:32+0300

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Депутаты Парламента внесли в первом чтении изменения в закон "О Национальном Банке Абхазии". Основная цель поправок — установление лимита кредитных ресурсов Банка Абхазии и ограничение полномочий председателя в части принятия решений о кредитовании кредитных организаций. Документ представил председатель Беслан Барателиа. В случае принятия законопроекта исключается ситуация, при которой средства госбюджета, находящиеся в Банке Абхазии, могут быть переданы в качестве кредитных в коммерческие банки. Это стратегическое решение направлено на укрепление финансовой стабильности всего государства, говорится в пояснительной записке. Лимит кредитных ресурсов Банка Абхазии предлагается устанавливать или продлевать ежегодно Народным Собранием вместе со сметой расходов главного регулятора. Народное Собрание также утвердило отчет председателя Банка Абхазии Беслана Барателиа за 2024 год. Совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций составил 566,9 млн рублей. На долю иностранного капитала в совокупном оплаченном уставном капитале кредитных организаций приходилось 14,7% (83,5 млн рублей). Валюта сводного баланса в виде активов кредитных организаций за 2024 год увеличилась на 12,4% или 2,4 млрд и на 1 января 2025 года составила 21,9 млрд рублей.

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