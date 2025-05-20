https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/grazhdanam-abkhazii-imeyuschim-grazhdanstvo-rf-i-poluchivshim-posobiya-okazhut-pravovuyu-pomosch-1054993279.html
Гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ и получившим пособия, окажут правовую помощь
Гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ и получившим пособия, окажут правовую помощь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим... 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T14:00+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Делба. Рабочую группу возглавил министр соцобеспечения Руслан Аджба, в нее также вошли депутаты Даут Хутаба и Рашида Айба, министр юстиции Анри Барциц, начальник следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава, зампредседателя Службы госбезопасности Алхас Чичба. Ранее правовые проблемы, с которыми сталкиваются абхазские граждане, обсуждались за закрытыми дверями в Парламенте. Согласно российскому законодательству на детские пособия могут претендовать граждане России, которые постоянно проживают в РФ. Если заявитель и ребенок более 180 суток в течение календарного года проживают за рубежом, они лишаются права на получение пособия. Проверка резидентства матери и ребенка в России проводится также по фактам нахождения детей в дошкольных и и на учете медицинских учреждениях региона регистрации.
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абхазия, россия, общество, кабинет министров абхазии, социальные пособия
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ.
Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Делба.
Рабочую группу возглавил министр соцобеспечения Руслан Аджба, в нее также вошли депутаты Даут Хутаба и Рашида Айба, министр юстиции Анри Барциц, начальник следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава, зампредседателя Службы госбезопасности Алхас Чичба.
По словам Делба, в обязанности рабочей группы входит оказание содействия гражданам, сбор и анализ информации о нарушениях законодательства.
Ранее правовые проблемы, с которыми сталкиваются абхазские граждане, обсуждались за закрытыми дверями в Парламенте.
Согласно российскому законодательству на детские пособия могут претендовать граждане России, которые постоянно проживают в РФ. Если заявитель и ребенок более 180 суток в течение календарного года проживают за рубежом, они лишаются права на получение пособия.
Проверка резидентства матери и ребенка в России проводится также по фактам нахождения детей в дошкольных и и на учете медицинских учреждениях региона регистрации.