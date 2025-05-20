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Кабмин Абхазии утвердил подзаконные акты, касающиеся валютного регулирования
Кабмин Абхазии утвердил подзаконные акты, касающиеся валютного регулирования
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Подзаконные акты для применения закона "О валютном регулировании и валютном контроле" утверждены Кабмином Абхазии. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T11:35+0300
2025-05-20T11:35+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Подзаконные акты для применения закона "О валютном регулировании и валютном контроле" утверждены Кабмином Абхазии. Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного контроля в республике. Для его реализации приняты:
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абхазия, кабинет министров абхазии, валюта, валютный рынок
абхазия, кабинет министров абхазии, валюта, валютный рынок
Кабмин Абхазии утвердил подзаконные акты, касающиеся валютного регулирования
11:35 20.05.2025 (обновлено: 16:45 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Подзаконные акты для применения закона "О валютном регулировании и валютном контроле" утверждены Кабмином Абхазии.
Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного контроля в республике.
Для его реализации приняты:
Порядок обращения валютных ценностей в Абхазии.
Порядок формирования и ведения информационной базы по валютным операциям и международным финансовым активам и обязательствам.
Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные органы необходимых документов.
Перечень информации о статистических формах учета перемещения товаров через таможенную границу.
Порядок представления резидентами налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами республики.