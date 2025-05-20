https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/kabmin-abkhazii-utverdil-podzakonnye-akty-kasayuschiesya-valyutnogo-regulirovaniya-1054992396.html

Кабмин Абхазии утвердил подзаконные акты, касающиеся валютного регулирования

Кабмин Абхазии утвердил подзаконные акты, касающиеся валютного регулирования

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Подзаконные акты для применения закона "О валютном регулировании и валютном контроле" утверждены Кабмином Абхазии. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T11:35+0300

2025-05-20T11:35+0300

2025-05-20T16:45+0300

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Подзаконные акты для применения закона "О валютном регулировании и валютном контроле" утверждены Кабмином Абхазии. Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного контроля в республике. Для его реализации приняты:

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