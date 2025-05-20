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Кабмин Абхазии внес изменения в правила выдачи водительских прав

Кабмин Абхазии внес изменения в правила выдачи водительских прав

Sputnik Абхазия

Согласно поправкам, замена водительских прав гражданам Абхазии и иностранцам с видом на жительство проводится без экзаменов. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в правила сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Согласно поправкам, замена водительских прав лицам, постоянно проживающим в Абхазии на основании вида на жительство, а также гражданам Абхазии производится без сдачи экзаменов. Контроль за исполнением постановления возложен на МВД республики.

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