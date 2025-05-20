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На ремонт компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ выделено 11 млн руб
На ремонт компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ выделено 11 млн руб
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. На ремонт компьютерного томографа в гудаутской ЦРБ выделено 11 млн рублей, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании... 20.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. На ремонт компьютерного томографа в гудаутской ЦРБ выделено 11 млн рублей, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Кабмина. Он уточнил, что аппарат исчерпал ресурс, так как во время пандемии обследование проходило большое число пациентов. Рентген-трубка томографа, одного из двух, установленных в государственных медучреждениях Абхазии, испортилась полтора года назад. Ранее врач-рентгенолог Сария Лакоба рассказала президенту Бадре Гунба, что в период коронавируса в Гудауте было обследовано более 9 тысяч пациентов. Бутба также проинформировал премьер-министра о ходе диспансеризации. Более 26,5 тысячи детей по всей Абхазии было осмотрено российскими врачами в рамках диспансеризации, сообщил он. По его словам, сейчас в республике находятся две бригады российских медиков — из Воронежа и научный центр здоровья детей Минздрава России. "Более 200 детишек из обследованных нуждаются в лечении и, может, в оперативном плановом лечении. В федеральных центрах России в этом направлении также работа ведется очень активно. Мы плотно взаимодействуем с крупными федеральными центрами, подключаем телемедицинские консультации", — отметил Бутба.Бутба также сообщил, что строительство помещения для ангиографа в Сухуме идет по графику. В рабочем порядке, по его словам, решаются проблемы с заменой трансформатора, а также технические вопросы по организации вентиляции. Минздрав уже получил более 13 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования, уточнил Бутба.
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медицина, абхазия, кабинет министров абхазии

На ремонт компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ выделено 11 млн руб

13:15 20.05.2025 (обновлено: 17:03 20.05.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. На ремонт компьютерного томографа в гудаутской ЦРБ выделено 11 млн рублей, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на заседании Кабмина.
Он уточнил, что аппарат исчерпал ресурс, так как во время пандемии обследование проходило большое число пациентов. Рентген-трубка томографа, одного из двух, установленных в государственных медучреждениях Абхазии, испортилась полтора года назад.
Ранее врач-рентгенолог Сария Лакоба рассказала президенту Бадре Гунба, что в период коронавируса в Гудауте было обследовано более 9 тысяч пациентов.
Бутба также проинформировал премьер-министра о ходе диспансеризации.
Более 26,5 тысячи детей по всей Абхазии было осмотрено российскими врачами в рамках диспансеризации, сообщил он.
По его словам, сейчас в республике находятся две бригады российских медиков — из Воронежа и научный центр здоровья детей Минздрава России.
"Более 200 детишек из обследованных нуждаются в лечении и, может, в оперативном плановом лечении. В федеральных центрах России в этом направлении также работа ведется очень активно. Мы плотно взаимодействуем с крупными федеральными центрами, подключаем телемедицинские консультации", — отметил Бутба.
Бутба также сообщил, что строительство помещения для ангиографа в Сухуме идет по графику.
В рабочем порядке, по его словам, решаются проблемы с заменой трансформатора, а также технические вопросы по организации вентиляции.
Минздрав уже получил более 13 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования, уточнил Бутба.
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