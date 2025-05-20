https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/nagrazhdeny-pobediteli-konkursa-izobrazitelnogo-iskusstva-nasha-obschaya-pobeda--80--1054993823.html

Награждены победители конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80"

Награждены победители конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Победителей республиканского конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80" наградили сегодня в выставочном зале Центра... 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T14:45+0300

2025-05-20T14:45+0300

2025-05-20T17:20+0300

в абхазии

абхазия

культура

80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Победителей республиканского конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80" наградили сегодня в выставочном зале Центра детского творчества “Айнар” в Сухуме. Конкурс проводился для детей и молодежи в возрасте от 6 до 22 лет. Всего было подано 198 работ, 40 из них отобраны в экспозицию выставки, которая продлится до 30 мая. Победителями стали: Выставка и конкурс организованы представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минкультуры и Минпросвещения.

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Sputnik Абхазия

абхазия, культура, 80-летие победы в великой отечественной войне