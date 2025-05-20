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Награждены победители конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80"
Награждены победители конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Победителей республиканского конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80" наградили сегодня в выставочном зале Центра... 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T14:45+0300
2025-05-20T14:45+0300
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в абхазии
абхазия
культура
80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Победителей республиканского конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80" наградили сегодня в выставочном зале Центра детского творчества “Айнар” в Сухуме. Конкурс проводился для детей и молодежи в возрасте от 6 до 22 лет. Всего было подано 198 работ, 40 из них отобраны в экспозицию выставки, которая продлится до 30 мая. Победителями стали: Выставка и конкурс организованы представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минкультуры и Минпросвещения.
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абхазия, культура, 80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия, культура, 80-летие победы в великой отечественной войне
Награждены победители конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80"
14:45 20.05.2025 (обновлено: 17:20 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Победителей республиканского конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80" наградили сегодня в выставочном зале Центра детского творчества “Айнар” в Сухуме.
Конкурс проводился для детей и молодежи в возрасте от 6 до 22 лет. Всего было подано 198 работ, 40 из них отобраны в экспозицию выставки, которая продлится до 30 мая.
в возрасте 6-9 лет — Дамей Джарсалия, Дана Тарба. Златослава Пузаченко;
10-14 лет — Нестор Пантия, Эмилия Петрова, Эмилия Гасанзаде;
15-22 лет — Алекса Лазунина, Милена Дудукчян, Арианна Чалян.
Выставка и конкурс организованы представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минкультуры и Минпросвещения.