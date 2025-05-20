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Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия
Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T14:20+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия. 19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находится в розыске. 21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности. Депутатского мандата он может быть лишен только в случае обвинительного приговора по делу. 27 марта 2025 года Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков уголовных преступлений.
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абхазия, парламент абхазии, адгур харазия
Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия
14:20 20.05.2025 (обновлено: 17:15 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия.
19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находится в розыске.
21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности. Депутатского мандата он может быть лишен только в случае обвинительного приговора по делу.
27 марта 2025 года Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков уголовных преступлений.