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Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия

Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T14:20+0300

2025-05-20T14:20+0300

2025-05-20T17:15+0300

в абхазии

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парламент абхазии

адгур харазия

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия. 19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находится в розыске. 21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности. Депутатского мандата он может быть лишен только в случае обвинительного приговора по делу. 27 марта 2025 года Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков уголовных преступлений.

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