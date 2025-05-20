https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-abkhazii-utverdil-ispolnenie-respublikanskogo-byudzheta-za-2024-god-1054994097.html

Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год

Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

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2025-05-20T17:25+0300

в абхазии

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бюджет

абхазия

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год. По доходам исполнение составило 11,6 млрд рублей, это 92,2% от уточненных показателей плана. Собственные доходы от общего объема республиканского бюджета — 7,9 млрд рублей, что составляет 111% от утвержденных плановых показателей. Российская финансовая помощь — 3,7 млрд рублей. Исполнение госбюджета Абхазии за 2024 год составило: Дефицит госбюджета — 530,2 млн рублей. Налоговые доходы в структуре доходов госбюджета составили 9,4 млрд рублей, это 60,2% от общего объема поступлений.

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