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Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год
Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год. По доходам исполнение составило 11,6 млрд рублей, это 92,2% от уточненных показателей плана. Собственные доходы от общего объема республиканского бюджета — 7,9 млрд рублей, что составляет 111% от утвержденных плановых показателей. Российская финансовая помощь — 3,7 млрд рублей. Исполнение госбюджета Абхазии за 2024 год составило: Дефицит госбюджета — 530,2 млн рублей. Налоговые доходы в структуре доходов госбюджета составили 9,4 млрд рублей, это 60,2% от общего объема поступлений.
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парламент абхазии, бюджет, абхазия
парламент абхазии, бюджет, абхазия
Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год
15:00 20.05.2025 (обновлено: 17:25 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Парламент Абхазии утвердил исполнение республиканского бюджета за 2024 год.
По доходам исполнение составило 11,6 млрд рублей, это 92,2% от уточненных показателей плана.
Собственные доходы от общего объема республиканского бюджета — 7,9 млрд рублей, что составляет 111% от утвержденных плановых показателей.
Российская финансовая помощь — 3,7 млрд рублей.
Исполнение госбюджета Абхазии за 2024 год составило:
по доходам — 15,7 млрд рублей
по расходам — 16,2 млрд рублей.
Дефицит госбюджета — 530,2 млн рублей.
Налоговые доходы в структуре доходов госбюджета составили 9,4 млрд рублей, это 60,2% от общего объема поступлений.