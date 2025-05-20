https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-v-zakonoproekt-ob-oborote-oruzhiya-v-pervom-chtenii-1054994412.html

Парламент Абхазии внес изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении

Парламент Абхазии внес изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T16:00+0300

2025-05-20T16:00+0300

2025-05-20T17:29+0300

в абхазии

оружие

огнестрельное оружие

парламент абхазии

абхазия

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении. Как уточнил представитель президента в Парламенте Батал Айба, документ направлен на установление запрета на ношение короткоствольного оружия с нарезным стволом. Айба добавил, что проект также закрепляет право граждан Абхазии на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на ношение.

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оружие, огнестрельное оружие, парламент абхазии, абхазия