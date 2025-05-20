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Парламент Абхазии внес изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении
Парламент Абхазии внес изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T16:00+0300
2025-05-20T16:00+0300
2025-05-20T17:29+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении. Как уточнил представитель президента в Парламенте Батал Айба, документ направлен на установление запрета на ношение короткоствольного оружия с нарезным стволом. Айба добавил, что проект также закрепляет право граждан Абхазии на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на ношение.
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оружие, огнестрельное оружие, парламент абхазии, абхазия
Парламент Абхазии внес изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении
16:00 20.05.2025 (обновлено: 17:29 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении.
Как уточнил представитель президента в Парламенте Батал Айба, документ направлен на установление запрета на ношение короткоствольного оружия с нарезным стволом.
"В соответствии с проектом закона, разрешения на ношение короткоствольного оружия с нарезным стволом, выданные до вступления в силу закона, признаются недействительными в части разрешения на хранение", — отметил он.
Айба добавил, что проект также закрепляет право граждан Абхазии на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на ношение.