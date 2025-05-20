https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/rossiyskie-vrachi-provedut-medosmotry-v-kolledzhakh-abkhazii--1054984741.html

Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии

Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии в рамках диспансеризации. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии в рамках диспансеризации. Сегодня осмотры провели в Сухумском госколледже. Чаще всего медики выявляют деформации грудных клеток, множество проблем со стопами, патологии опорно-двигательного аппарата, которые имеют врожденный характер, отметил Куваев.Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая. Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей, более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели.

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врачи, россия, абхазия, медицина