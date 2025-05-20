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Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии
Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии в рамках диспансеризации. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T10:38+0300
2025-05-20T10:38+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии в рамках диспансеризации. Сегодня осмотры провели в Сухумском госколледже. Чаще всего медики выявляют деформации грудных клеток, множество проблем со стопами, патологии опорно-двигательного аппарата, которые имеют врожденный характер, отметил Куваев.Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая. Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей, более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели.
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врачи, россия, абхазия, медицина
врачи, россия, абхазия, медицина
Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии
10:38 20.05.2025 (обновлено: 10:48 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Российские врачи проведут медосмотры в колледжах Абхазии в рамках диспансеризации.
Сегодня осмотры провели в Сухумском госколледже.
"Бригада в ближайшее время планирует осмотреть четыре колледжа в трех районах. Сегодня мы начали с колледжа в Сухуме, завтра планируем осмотры в Гудауте, а в четверг завершить осмотры в колледже Ткуарчала", – рассказал врач-травматолог Виталий Куваев.
Чаще всего медики выявляют деформации грудных клеток, множество проблем со стопами, патологии опорно-двигательного аппарата, которые имеют врожденный характер, отметил Куваев.
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая.
Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей, более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели.