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Утвержден порядок разработки и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии
Утвержден порядок разработки и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Порядок осуществления взаимодействия Минэка Абхазии с центральными и местными органами власти в части разработки прогноза развития... 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T12:00+0300
2025-05-20T12:00+0300
2025-05-20T16:54+0300
в абхазии
кабинет министров абхазии
абхазия
министерство экономики
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Порядок осуществления взаимодействия Минэка Абхазии с центральными и местными органами власти в части разработки прогноза развития республики в перспективе на один год утвердили в Кабмине. Правительство приняло постановление о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии на краткосрочный период. Как отметил министр экономики Теймураз Миквабия, утверждение документа необходимо для того, чтобы подготовить проект прогноза социально-экономического развития на 2026 год, а также для разработки проекта республиканского бюджета на основании утвержденных показателей. По его словам, в перечне более 50 показателей.
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кабинет министров абхазии, абхазия, министерство экономики
кабинет министров абхазии, абхазия, министерство экономики
Утвержден порядок разработки и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии
12:00 20.05.2025 (обновлено: 16:54 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Порядок осуществления взаимодействия Минэка Абхазии с центральными и местными органами власти в части разработки прогноза развития республики в перспективе на один год утвердили в Кабмине.
Правительство приняло постановление о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии на краткосрочный период.
Как отметил министр экономики Теймураз Миквабия, утверждение документа необходимо для того, чтобы подготовить проект прогноза социально-экономического развития на 2026 год, а также для разработки проекта республиканского бюджета на основании утвержденных показателей.
По его словам, в перечне более 50 показателей.