https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/utverzhden-poryadok-razrabotki-i-kontrolya-prognoza-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1054992789.html

Утвержден порядок разработки и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии

Утвержден порядок разработки и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Порядок осуществления взаимодействия Минэка Абхазии с центральными и местными органами власти в части разработки прогноза развития... 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T12:00+0300

2025-05-20T12:00+0300

2025-05-20T16:54+0300

в абхазии

кабинет министров абхазии

абхазия

министерство экономики

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Порядок осуществления взаимодействия Минэка Абхазии с центральными и местными органами власти в части разработки прогноза развития республики в перспективе на один год утвердили в Кабмине. Правительство приняло постановление о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Абхазии на краткосрочный период. Как отметил министр экономики Теймураз Миквабия, утверждение документа необходимо для того, чтобы подготовить проект прогноза социально-экономического развития на 2026 год, а также для разработки проекта республиканского бюджета на основании утвержденных показателей. По его словам, в перечне более 50 показателей.

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