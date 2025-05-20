https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/utverzhdena-nulevaya-stavka-nds-na-uslugi-okazyvaemye-pri-vozdushnykh-perevozkakh-1054993958.html

Утверждена нулевая ставка НДС на услуги, оказываемые при воздушных перевозках

Утверждена нулевая ставка НДС на услуги, оказываемые при воздушных перевозках

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в Международном аэропорту "Сухум", утвердил в... 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T15:00+0300

2025-05-20T15:00+0300

2025-05-20T17:23+0300

в абхазии

абхазия

сухумский аэропорт

парламент абхазии

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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в Международном аэропорту "Сухум", утвердил в окончательном чтении Парламент Абхазии. Как уточнил вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, проект закона направлен на снижение стоимости международных авиационных перевозок для пассажиров и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику. Первый за 30 лет регулярный пассажирский авиарейс приземлился в сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба 1 мая, он доставил из Москвы 50 пассажиров.

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абхазия, сухумский аэропорт, парламент абхазии