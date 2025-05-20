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https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/utverzhdena-nulevaya-stavka-nds-na-uslugi-okazyvaemye-pri-vozdushnykh-perevozkakh-1054993958.html
Утверждена нулевая ставка НДС на услуги, оказываемые при воздушных перевозках
Утверждена нулевая ставка НДС на услуги, оказываемые при воздушных перевозках
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в Международном аэропорту "Сухум", утвердил в... 20.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в Международном аэропорту "Сухум", утвердил в окончательном чтении Парламент Абхазии. Как уточнил вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, проект закона направлен на снижение стоимости международных авиационных перевозок для пассажиров и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику. Первый за 30 лет регулярный пассажирский авиарейс приземлился в сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба 1 мая, он доставил из Москвы 50 пассажиров.
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абхазия, сухумский аэропорт, парламент абхазии
абхазия, сухумский аэропорт, парламент абхазии

Утверждена нулевая ставка НДС на услуги, оказываемые при воздушных перевозках

15:00 20.05.2025 (обновлено: 17:23 20.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский Аэропорт
Сухумский Аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в Международном аэропорту "Сухум", утвердил в окончательном чтении Парламент Абхазии.
Как уточнил вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, проект закона направлен на снижение стоимости международных авиационных перевозок для пассажиров и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику.
"Проект восстановления имущественного комплекса аэропорта реализовывается полностью за счет средств частного партнера в отличие от аналогичных проектов, например, в России, где инвесторы осуществляют затраты на терминальную инфраструктуру, а затраты по аэродрому и системе управления воздушным движением финансируются за счет государства и не учитываются в расчете стоимости тарифов", — добавил Нанба.
Первый за 30 лет регулярный пассажирский авиарейс приземлился в сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба 1 мая, он доставил из Москвы 50 пассажиров.
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