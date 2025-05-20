https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/utverzhdeny-napravleniya-kotorye-kuriruyut-vitse-premery-abkhazii-1054996410.html

Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии

Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

в абхазии

кабинет министров абхазии

владимир делба

вице-премьеры

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии. Распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и вице-премьерами 15 мая подписал глава правительства Владимир Делба. Структура Кабмина была утверждена президентом Абхазии Бадрой Гунба 18 апреля.

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абхазия, кабинет министров абхазии, владимир делба, вице-премьеры