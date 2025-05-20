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Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии
Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
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абхазия
в абхазии
кабинет министров абхазии
владимир делба
вице-премьеры
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии. Распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и вице-премьерами 15 мая подписал глава правительства Владимир Делба. Структура Кабмина была утверждена президентом Абхазии Бадрой Гунба 18 апреля.
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абхазия, кабинет министров абхазии, владимир делба, вице-премьеры
абхазия, кабинет министров абхазии, владимир делба, вице-премьеры
Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии
20:21 20.05.2025 (обновлено: 21:01 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии.
Распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и вице-премьерами 15 мая подписал глава правительства Владимир Делба.
Владимир Делба координирует работу:
Минфина,
МИД,
Минобороны,
Минюста,
Минздрава,
Министерства по налогам и сборам,
Минпросвещения,
Государственного таможенного комитета,
Управления капстроительства,
Государственного архивного управления.
Джансух Нанба координирует работу:
Минэкономики,
Минэнергетики,
Минкультуры,
Госкомитета по репатриации,
Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию,
Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору,
Госкомитета по статистике,
Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации,
Государственного управления охраны историко-культурного наследия.
Роберт Киут координирует работу:
МЧС,
Государственной миграционной службы.
Таращ Хагба координирует работу:
Государственного комитета по государственной языковой политике,
Государственного комитета по делам молодежи и спорта.
Вараздат Миносян координирует работу:
Минсельхоза,
Минсоцобеспечения и демографической политики,
Минтуризма,
Госкомитета по экологии и природопользованию,
Госуправления лесного хозяйства,
Госуправления по землепользованию и кадастру,
Госуправления по архитектуре и градостроительству,
Государственной ветеринарной службы,
Госинспекции по карантину растений.
Структура Кабмина была утверждена президентом Абхазии Бадрой Гунба 18 апреля.