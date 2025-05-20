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Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии
Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии. Распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и вице-премьерами 15 мая подписал глава правительства Владимир Делба. Структура Кабмина была утверждена президентом Абхазии Бадрой Гунба 18 апреля.
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абхазия, кабинет министров абхазии, владимир делба, вице-премьеры
абхазия, кабинет министров абхазии, владимир делба, вице-премьеры

Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии

20:21 20.05.2025 (обновлено: 21:01 20.05.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Утверждены направления, которые курируют вице-премьеры Абхазии.
Распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и вице-премьерами 15 мая подписал глава правительства Владимир Делба.
Владимир Делба - Sputnik Абхазия
Владимир Делба координирует работу:

Минфина,

МИД,

Минобороны,

Минюста,

Минздрава,

Министерства по налогам и сборам,

Минпросвещения,

Государственного таможенного комитета,

Управления капстроительства,

Государственного архивного управления.

Джансух Нанба - Sputnik Абхазия
Джансух Нанба координирует работу:

Минэкономики,

Минэнергетики,

Минкультуры,

Госкомитета по репатриации,

Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию,

Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору,

Госкомитета по статистике,

Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации,

Государственного управления охраны историко-культурного наследия.

Роберт Киут - Sputnik Абхазия
Роберт Киут координирует работу:

МЧС,

Государственной миграционной службы.

Таращ Хагба - Sputnik Абхазия
Таращ Хагба координирует работу:

Государственного комитета по государственной языковой политике,

Государственного комитета по делам молодежи и спорта.

Миносян Вараздат - Sputnik Абхазия
Вараздат Миносян координирует работу:

Минсельхоза,

Минсоцобеспечения и демографической политики,

Минтуризма,

Госкомитета по экологии и природопользованию,

Госуправления лесного хозяйства,

Госуправления по землепользованию и кадастру,

Госуправления по архитектуре и градостроительству,

Государственной ветеринарной службы,

Госинспекции по карантину растений.

Структура Кабмина была утверждена президентом Абхазии Бадрой Гунба 18 апреля.
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