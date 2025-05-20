https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/vzaimnyy-interes-stryabkov-o-vzaimovygodnom-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-v-turizme-1054939382.html

Взаимный интерес: Стрябков о взаимовыгодном сотрудничестве Абхазии и России в туризме

Взаимный интерес: Стрябков о взаимовыгодном сотрудничестве Абхазии и России в туризме

Sputnik Абхазия

Директор департамента внутреннего туризма российской компании Сергей Стрябков в интервью радио Sputnik рассказал, в чем взаимная выгода Абхазии и России. 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T12:00+0300

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2025-05-20T12:00+0300

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Взаимный интерес: Стрябков о взаимовыгодном сотрудничестве Абхазии и России в туризме Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Стрябков о взаимовыгодном сотрудничестве Абхазии и России в туризме

России – тепло и море, Абхазии – экономика. О том, в чем заключается взаимный интерес Абхазии и России с туристической точки зрения, как ответить на запросы россиян, что может предложить Абхазия, в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik говорили с директором департамента внутреннего туризма российской компании Сергеем Стрябковым.Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, взаимный интерес, туризм, отдых в абхазии, аудио