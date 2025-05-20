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Закон Абхазии "О кадастре недвижимости" вступил в силу в октябре 2026 года
Закон Абхазии "О кадастре недвижимости" вступил в силу в октябре 2026 года
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Закон Абхазии "О кадастре недвижимости" вступит в силу 1 октября 2026 года. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T15:30+0300
2025-05-20T15:30+0300
2025-05-20T17:27+0300
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СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Закон Абхазии "О кадастре недвижимости" вступит в силу 1 октября 2026 года. Новый срок вступления в силу закона утвердили сегодня депутаты Парламента. Поправки также коснулись конкретизации компетенций должностных лиц и работников регистрирующего органа. Речь идет о совершенствовании норм, регулирующих понятия недвижимого имущества, системы вещных прав, правового регулирования госрегистрации и оборота недвижимого имущества. 24 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял закон "О кадастре недвижимости". Он должен был вступить в силу в июне этого года. Ранее в стране отсутствовала единая система учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранение информации о нем.
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кадастр, абхазия, парламент абхазии
кадастр, абхазия, парламент абхазии
Закон Абхазии "О кадастре недвижимости" вступил в силу в октябре 2026 года
15:30 20.05.2025 (обновлено: 17:27 20.05.2025)
СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Закон Абхазии "О кадастре недвижимости" вступит в силу 1 октября 2026 года.
Новый срок вступления в силу закона утвердили сегодня депутаты Парламента.
Поправки также коснулись конкретизации компетенций должностных лиц и работников регистрирующего органа.
Парламентарии приняли законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Закона Республики Абхазия "О кадастре недвижимости".
Речь идет о совершенствовании норм, регулирующих понятия недвижимого имущества, системы вещных прав, правового регулирования госрегистрации и оборота недвижимого имущества.
24 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял закон "О кадастре недвижимости". Он должен был вступить в силу в июне этого года. Ранее в стране отсутствовала единая система учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранение информации о нем.