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г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/1055018549.html
День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме
День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме
Sputnik Абхазия
В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны, по результатам которой тысячи жителей Абхазии были насильно переселены в Османскую империю. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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Памятное мероприятие началось с площади имени Сергея Багапш. Участники акции с факелами, абхазскими и адыгскими флагами прошли до Памятника махаджирам. У памятника состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Бадра Гунба. В завершение состоялось традиционное зажжение ритуального костра и поминальной свечи. Также участники мероприятия опустили в море венки и цветы.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме

22:51 21.05.2025
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В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны, по результатам которой тысячи жителей Абхазии были насильно переселены в Османскую империю.
Памятное мероприятие началось с площади имени Сергея Багапш. Участники акции с факелами, абхазскими и адыгскими флагами прошли до Памятника махаджирам.
У памятника состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Бадра Гунба.
В завершение состоялось традиционное зажжение ритуального костра и поминальной свечи. Также участники мероприятия опустили в море венки и цветы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Сухуме.

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сначала состоялось шествие - его участники прошли по набережной столицы.

Сначала состоялось шествие - его участники прошли по набережной столицы. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сначала состоялось шествие - его участники прошли по набережной столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В руках они несли абхазские и адыгские флаги.

В руках они несли абхазские и адыгские флаги. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В руках они несли абхазские и адыгские флаги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие завершилось у Памятника махаджирам.

Шествие завершилось у Памятника махаджирам. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие завершилось у Памятника махаджирам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие проходило под песни в исполнении Государственной хоровой капеллы.

Мероприятие проходило под песни в исполнении Государственной хоровой капеллы. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие проходило под песни в исполнении Государственной хоровой капеллы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В церемонии возложения цветов принял участие президент Бадра Гунба.

В церемонии возложения цветов принял участие президент Бадра Гунба. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В церемонии возложения цветов принял участие президент Бадра Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны.

В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной зажгли ритуальный костер, вокруг которого собрались участники памятного мероприятия.

На набережной зажгли ритуальный костер, вокруг которого собрались участники памятного мероприятия. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной зажгли ритуальный костер, вокруг которого собрались участники памятного мероприятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в этот день также зажигают поминальную свечу ашьамаҟа.

Традиционно в этот день также зажигают поминальную свечу ашьамаҟа. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в этот день также зажигают поминальную свечу ашьамаҟа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В результате махаджирства абхазская диаспора оказалась разбросана п50 странам мира.

В результате махаджирства абхазская диаспора оказалась разбросана п50 странам мира. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В результате махаджирства абхазская диаспора оказалась разбросана п50 странам мира.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самая большая диаспора проживает в Турции.

Самая большая диаспора проживает в Турции. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самая большая диаспора проживает в Турции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В завершение памятного вечера участники опустили в море венки и цветы.

В завершение памятного вечера участники опустили в море венки и цветы. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В завершение памятного вечера участники опустили в море венки и цветы.

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