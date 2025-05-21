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День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме
День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме
Sputnik Абхазия
В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны, по результатам которой тысячи жителей Абхазии были насильно переселены в Османскую империю. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T22:51+0300
2025-05-21T22:51+0300
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Памятное мероприятие началось с площади имени Сергея Багапш. Участники акции с факелами, абхазскими и адыгскими флагами прошли до Памятника махаджирам. У памятника состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Бадра Гунба. В завершение состоялось традиционное зажжение ритуального костра и поминальной свечи. Также участники мероприятия опустили в море венки и цветы.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия
День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме
В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны, по результатам которой тысячи жителей Абхазии были насильно переселены в Османскую империю.
Памятное мероприятие началось с площади имени Сергея Багапш. Участники акции с факелами, абхазскими и адыгскими флагами прошли до Памятника махаджирам.
У памятника состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Бадра Гунба.
В завершение состоялось традиционное зажжение ритуального костра и поминальной свечи. Также участники мероприятия опустили в море венки и цветы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Сухуме.
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сначала состоялось шествие - его участники прошли по набережной столицы.
Сначала состоялось шествие - его участники прошли по набережной столицы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В руках они несли абхазские и адыгские флаги.
В руках они несли абхазские и адыгские флаги.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шествие завершилось у Памятника махаджирам.
Шествие завершилось у Памятника махаджирам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятие проходило под песни в исполнении Государственной хоровой капеллы.
Мероприятие проходило под песни в исполнении Государственной хоровой капеллы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В церемонии возложения цветов принял участие президент Бадра Гунба.
В церемонии возложения цветов принял участие президент Бадра Гунба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны.
В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На набережной зажгли ритуальный костер, вокруг которого собрались участники памятного мероприятия.
На набережной зажгли ритуальный костер, вокруг которого собрались участники памятного мероприятия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционно в этот день также зажигают поминальную свечу ашьамаҟа.
Традиционно в этот день также зажигают поминальную свечу ашьамаҟа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В результате махаджирства абхазская диаспора оказалась разбросана п50 странам мира.
В результате махаджирства абхазская диаспора оказалась разбросана п50 странам мира.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Самая большая диаспора проживает в Турции.
Самая большая диаспора проживает в Турции.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В завершение памятного вечера участники опустили в море венки и цветы.
В завершение памятного вечера участники опустили в море венки и цветы.