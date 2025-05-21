https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/1055018549.html

День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме

День памяти жертв Кавказской войны в Сухуме

Sputnik Абхазия

В этом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказской войны, по результатам которой тысячи жителей Абхазии были насильно переселены в Османскую империю. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T22:51+0300

2025-05-21T22:51+0300

2025-05-21T22:51+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/15/1055016487_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f138d3e17fb0643a9c1cf083d563c314.jpg

Памятное мероприятие началось с площади имени Сергея Багапш. Участники акции с факелами, абхазскими и адыгскими флагами прошли до Памятника махаджирам. У памятника состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Бадра Гунба. В завершение состоялось традиционное зажжение ритуального костра и поминальной свечи. Также участники мероприятия опустили в море венки и цветы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, абхазия