https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/bolee-120-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055000098.html

Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь

Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T09:00+0300

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 127 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Пять беспилотников сбили над Владимирской областью, три – над Рязанской, шесть – над Московским регионом, по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и Черным морем.

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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф