Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Сабуа: амшынҭалара аамҭахәҭазы инагӡатәу аусқәа ртәы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Џьапуа: алакәқәеи амифологиеи ирызку аконференциа Минск имҩаԥган
13:34
14 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет, апублицист Рауль Лашәриа диижьҭеи 80 шықәса ҵит
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Производство и реализация меда в Абхазии
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Хәытаба: Амҳаџьырқәа ргәалашәара амш Аҟәа иазгәаҭахоит
18:04
14 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет, апублицист Рауль Лашәриа диижьҭеи 80 шықәса ҵит
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Юристы из Абхазии на XIII Петербургском международном юридическом форуме
18:34
10 мин
Турбаза
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Хәытаба: Амҳаџьырқәа ргәалашәара амш Аҟәа иазгәаҭахоит
21:04
14 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет, апублицист Рауль Лашәриа диижьҭеи 80 шықәса ҵит
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Юристы из Абхазии на XIII Петербургском международном юридическом форуме
21:34
10 мин
Турбаза
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
21:44
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/bolee-120-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055000098.html
Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь
Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T09:00+0300
2025-05-21T10:07+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143378_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_a7b5db4d79c92a0867f1d19e7066ef01.jpg
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 127 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Пять беспилотников сбили над Владимирской областью, три – над Рязанской, шесть – над Московским регионом, по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и Черным морем.
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143378_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_59576f8c9c9c6d4653fd5045e15f1ef4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь

09:00 21.05.2025 (обновлено: 10:07 21.05.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 127 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Брянской областью уничтожен 41 дрон, над Орловской – 37, над Курской –31.
Пять беспилотников сбили над Владимирской областью, три – над Рязанской, шесть – над Московским регионом, по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и Черным морем.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0