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Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь
Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T09:00+0300
2025-05-21T09:00+0300
2025-05-21T10:07+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 127 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Пять беспилотников сбили над Владимирской областью, три – над Рязанской, шесть – над Московским регионом, по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и Черным морем.
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Более 120 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь
09:00 21.05.2025 (обновлено: 10:07 21.05.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 127 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Брянской областью уничтожен 41 дрон, над Орловской – 37, над Курской –31.
Пять беспилотников сбили над Владимирской областью, три – над Рязанской, шесть – над Московским регионом, по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и Черным морем.