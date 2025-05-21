https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/novogo-glavu-genprokuratury-adgura-agrba-predstavili-kollektivu-1055004370.html

Нового главу Генпрокуратуры Адгура Агрба представили коллективу

Нового главу Генпрокуратуры Адгура Агрба представили коллективу

Sputnik Абхазия

Парламент утвердил кандидатуру Агрба на заседании 20 мая. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T12:47+0300

2025-05-21T12:47+0300

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу генерального прокурора Адгура Агрба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Парламент утвердил кандидатуру Агрба на заседании 20 мая. Он уже занимал должность главы ведомства с 2019 по 2024 год. "Пять лет совместной работы дают вам возможность понимать характер действий и профессиональные качества Адгура Нугзаровича. Уверен, что все те сложности и недочеты в работе, которые были ранее, с учетом опыта будут исправляться", — подчеркнул Бадра Гунба. Агрба в свою очередь отметил, на Генпрокуратуре лежит большая ответственность в принятии сложных решений"Учитывая многолетний опыт и профессионализм работников прокуратуры, я абсолютно уверен в том, что мы сможем правильно и последовательно выстроить нашу работу, нацеленную только на достижение законности и правопорядка в нашей стране", – заявил он.Генпрокурор назначается и освобождается от должности Народным Собранием по представлению главы государства сроком на пять лет. Гунба представил кандидатуру Агрба 22 апреля этого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-utverdil-kandidaturu-adgura-agrba-na-dolzhnost-generalnogo-prokurora-abkhazii-1054993410.html

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