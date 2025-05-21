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Нового главу Генпрокуратуры Адгура Агрба представили коллективу
Нового главу Генпрокуратуры Адгура Агрба представили коллективу
Sputnik Абхазия
Парламент утвердил кандидатуру Агрба на заседании 20 мая. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T12:47+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу генерального прокурора Адгура Агрба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Парламент утвердил кандидатуру Агрба на заседании 20 мая. Он уже занимал должность главы ведомства с 2019 по 2024 год. "Пять лет совместной работы дают вам возможность понимать характер действий и профессиональные качества Адгура Нугзаровича. Уверен, что все те сложности и недочеты в работе, которые были ранее, с учетом опыта будут исправляться", — подчеркнул Бадра Гунба. Агрба в свою очередь отметил, на Генпрокуратуре лежит большая ответственность в принятии сложных решений"Учитывая многолетний опыт и профессионализм работников прокуратуры, я абсолютно уверен в том, что мы сможем правильно и последовательно выстроить нашу работу, нацеленную только на достижение законности и правопорядка в нашей стране", – заявил он.Генпрокурор назначается и освобождается от должности Народным Собранием по представлению главы государства сроком на пять лет. Гунба представил кандидатуру Агрба 22 апреля этого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-utverdil-kandidaturu-adgura-agrba-na-dolzhnost-generalnogo-prokurora-abkhazii-1054993410.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии

Нового главу Генпрокуратуры Адгура Агрба представили коллективу

12:47 21.05.2025 (обновлено: 13:24 21.05.2025)
© SputnikПрезидент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу генерального прокурора Адгура Агрба
Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу генерального прокурора Адгура Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
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Парламент утвердил кандидатуру Агрба на заседании 20 мая.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу генерального прокурора Адгура Агрба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Парламент утвердил кандидатуру Агрба на заседании 20 мая. Он уже занимал должность главы ведомства с 2019 по 2024 год.
"Пять лет совместной работы дают вам возможность понимать характер действий и профессиональные качества Адгура Нугзаровича. Уверен, что все те сложности и недочеты в работе, которые были ранее, с учетом опыта будут исправляться", — подчеркнул Бадра Гунба.
Агрба в свою очередь отметил, на Генпрокуратуре лежит большая ответственность в принятии сложных решений
"Учитывая многолетний опыт и профессионализм работников прокуратуры, я абсолютно уверен в том, что мы сможем правильно и последовательно выстроить нашу работу, нацеленную только на достижение законности и правопорядка в нашей стране", – заявил он.
Генпрокурор назначается и освобождается от должности Народным Собранием по представлению главы государства сроком на пять лет. Гунба представил кандидатуру Агрба 22 апреля этого года.
Адгур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
В Абхазии
Парламент утвердил кандидатуру Адгура Агрба на должность генерального прокурора Абхазии
Вчера, 14:20
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