https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/osobo-umnyy-vrag-rossii-nashel-klyuch-k-serdtsu-trampa-1055002690.html

Особо умный враг России нашел ключ к сердцу Трампа

Особо умный враг России нашел ключ к сердцу Трампа

Sputnik Абхазия

Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Александр Стубб. Этих людей президент США Дональд Трамп оперативно... 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T12:05+0300

2025-05-21T12:05+0300

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Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Александр Стубб. Этих людей президент США Дональд Трамп оперативно проинформировал об итогах двухчасового разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Со Стармером все якобы просто — занят был, а так он пока еще в "клубе посвященных". Что же касается Стубба, он особую честь заработал талантом и продолжает компенсировать им невеликие возможности Хельсинки на международной арене.Достоинства врагов признавать неприятно, но нужно, чтоб понимать степень исходящей от них угрозы. В том, что Стубб для России не друг, сомнений быть не может: он даже в относительно спокойные годы выступал за вступление Финляндии в НАТО, вопреки мнению большинства соотечественников. Но от многих других европейских "ястребов" отличается неприятным для нас образом: финский президент умен. А на фоне прибалтийских политиков (Каллас, Ландсбергис, Цахкна) он настоящий гений.В российской экспертной среде распространено мнение о деградировавшей, "измельчавшей" европейской элите. Представители этой самой элиты регулярно дают поводы убедиться, что мнение о ней обоснованное и справедливое, даже если не обращать внимания на то, что Украина теперь "тоже Европа". Формально ее возглавляет полутораметровый комик, для которого явиться на похороны папы римского в трениках — это вариант нормы, но речь сейчас не о нем, а о Стуббе. Стубб не такой.У него нет возможностей Стармера, денег Мерца, амбиций Макрона или аппаратной мощи Урсулы. Но мозги в современном мире тоже чего-то да стоят.Благодаря им Стуббу удалось добиться личного расположения и даже уважения со стороны Трампа, хотя тот редко уважает страны, которые трудно найти на карте. Из антироссийских "ястребов" Европы этим не может похвастаться больше никто, кроме итальянки Мелони, которая только наполовину "ястреб": Россию не любит, но Трампа во всем поддерживает, а отправлять войска на Украину не хочет. Все остальные — от неутомимого Макрона до Мерца с его везением утопленника — уже успели испортить отношения с обидчивым хозяином Белого дома.Пока все они ломали дрова, Стубб действительно нашел подход к Трмпу, хотя и не должен был как глобалист, атлантист, либерал, евробюрократ, в общем, политик из другого теста. Трамп не любит таких, как он. Такие, как Стубб, ненавидят Трампа. И все-таки эти двое спелись.Ключ к сердцу президента США лежал на самом видном месте — на поле для гольфа. Стубб тоже гольфист и прекрасно знает английский (плюс еще четыре языка). Он специально мотался в Америку, чтобы сыграть с Трампом в его любимую игру. Теперь они регулярные собеседники.По признанию Стубба, с Трампом он плотно пообщался и накануне звонка в Москву. Финн пытался убедить американца, будто Россия слаба. Будто достаточно надавить на нее еще немного, усилив санкции и подбросив патронов Киеву, чтобы Запад одержал важную победу."Россия больше не страна, которую можно рассматривать как крупную державу", — заявил финн The Guardian. Для представителя пятимиллионной Финляндии сказать такое — глупость вроде бы несусветная. Но она отвечает целям Стубба и его интересам как игрока команды глобалистов.Общая стратегия этой команды примерно такова: пускай Россию нельзя победить, ее нужно ослабить, а для этого текущий конфликт должен продолжаться чем дольше, тем лучше. Украина в этой схеме что-то вроде тарана, который по определению не жаль: пусть развалится на части или даже в труху, лишь бы сумел Россию поглубже ранить.Если США выйдут из конфликта, оставив Киев на содержание Европы, Россия решит свои задачи гораздо быстрее, чем хотелось бы атлантистам. Поэтому финн пудрит американцу мозги, рассказывая, будто русских можно победить и забрать себе лавры победителя. Трамп охоч до всяких лавров, но к России привык относиться как к по-настоящему мощной державе (на это указывали многие биографы).Формирование Трампа как личности пришлось на времена, когда американцы всерьез опасались всплытия советских ядерных подлодок в дельте Миссисипи. Он не хочет принимать участия в драке, в которой не надеется выиграть, а стратегическое ослабление РФ как результат Трампа не интересует, — его нельзя пощупать руками и предъявить избирателю. Поэтому на уговоры Стубба он пока не поддается, но сам факт того, что финский президент с его баснями до сих пор имеет доступ к трамповым ушам, тоже говорит о многом. Прочих "ястребов" Трамп не слушает — надоели (последний разговор с Зеленским, как сообщается, и вовсе продолжался всего две минуты), а финн почему-то не надоел.Говорят, Стубб приятный собеседник, талантливый тактик и эффективный дипломат — сказываются образование и опыт. Он учился в Лондоне, Париже и Южной Каролине, работал в Еврокомиссии, Европарламенте, Европейском инвестиционном банке, ОБСЕ и финской академии наук, занимал посты главы МИД, министерства финансов и правительства Финляндии. Это настоящий ветеран европолитики со множеством связей и репутацией, которая не предполагает пустозвонства, как в случае с Макроном и другими французами.Никто уже и не вспомнит, что Стубб в 2008 году был одним из главных менеджеров по урегулированию конфликта между Россией и Грузией, ведь это мало кто заметил: французы намеренно всех заслонили. Тогда нынешний президент возглавлял МИД Финляндии, председательствовал в ОБСЕ и выступал с позиции "голубя" — держал за шкирку прибалтов, которые рвались в бой и требовали ввести против России санкции. Плоть от плоти глобалистов и их институтов, Стубб был выше дешевой славы и хуторской ксенофобии. Он действовал по плану, который предполагал, что Москву все еще можно сделать лояльной Западу и зависимой от его воли.С некоторых пор эта идея не актуальна. Нынешний план — это противостояние на износ и вторая холодная война с железным занавесом на финских границах. Прежний усмиритель прибалтов сам перековался в прибалта, но по-прежнему остался настойчивым "человеком дела".Теперь, когда Трамп заявил, что новых санкций против России вводить не станет, Стубб вряд ли впадет в уныние или устроит истерику в духе Зеленского. Он попробует еще раз, снова и снова, пока не найдет точку уязвимости. У Трампа это не только эго и не только гольф, но и, например, Арктика, — идея контроля над ней перешла в разряд навязчивых, отсюда и интерес к Гренландии.По неслучайному совпадению Хельсинки именно сейчас стал предлагать США свой опыт, свою помощь и свои верфи для строительства ледокольного флота.То есть финн не просто нашептывает Трампу гадости про Россию. Он предлагает вложить в его руки меч.В желании столкнуть лбами Вашингтон и Москву хоть так, хоть эдак Стубб выступает как карикатурный глобалист, интересы которого противоречат интересам представляемого им государства. Обострение политического, экономического и — тем более — военного конфликта между Россией и Западом навредит Финляндии в первых рядах по чисто географическим причинам.Даже хитрый и опытный игрок всегда рискует заиграться. Грима Червеуст тоже был не дурак, но плохо кончил.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, сша, европа, россия