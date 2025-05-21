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Смертность на водных объектах Абхазии в 2020-2024 годах

Смертность на водных объектах Абхазии в 2020-2024 годах

Sputnik Абхазия

За пять лет в Абхазии на водных объектах погибли 56 человек, сообщил на совещании в МВД начальник ГИМС Тенгиз Сабуа. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T18:10+0300

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За пять лет в Абхазии на водных объектах погибли 56 человек, сообщил на совещании в МВД начальник ГИМС Тенгиз Сабуа. Больше всего погибших было в 2021 году - 20 человек. Меньше всего в 2020 - четыре человека. В этом году ГИМС рекомендует открыть купальный сезон 5 июня. В ведомстве обратили внимание на ответственность местных властей по соблюдению требований к содержанию и эксплуатации пляжей. Ежегодно инспекция выдает главам администраций городов, районов и людям, арендующим часть пляжей, предписания, согласно которым необходимо: обустроить спасательные посты на пляжах; установить ограничительные буи; очистить дно пляжа; выставить сигнальные мачты; обозначить зоны для маломерных судов. В прошлом году ни один район, за исключением Гулрыпшского, частично Сухума и Очамчыры, не выполнил эти предписания.

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