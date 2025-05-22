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Главы министерств Абхазии

Главы министерств Абхазии

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В Кабинет министров Абхазии входит 15 министерств. 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T16:36+0300

2025-05-22T16:36+0300

2025-05-22T16:36+0300

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В Кабинет министров Абхазии входит 15 министерств. Он формировался в несколько этапов. Большая часть глав ведомств, некоторые из которых были реорганизованы, назначили указом от 18 апреля. Министров туризма и по чрезвычайным ситуациям назначили на высокие посты 19 мая. Ранее премьер-министр Владимир Делба подчеркивал, что основой структуры Кабмина стала уже действовавшая система, которую проработали с учетом поэтапной оптимизации органов госуправления. Помимо министерств, в нее входит 5 вице-премьеров, 9 комитетов и 9 управлений.

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