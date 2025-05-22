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Президент Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской школе
Президент Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской школе
Sputnik Абхазия
Более 1800 человек закончили в этом году 153 школы в Абхазии. 22.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской средней школе №1 имени Нестора Лакоба. Глава государства пожелал школьникам и выпускникам успехов и удачи во всех начинаниях. Он подчеркнул, что нельзя забывать о труде и знаниях, которые вложили в них педагоги. Гунба также выразил благодарность учителям за ответственную и искреннюю работу. Всего в этом году школу имени имени Нестора Лакоба окончили 25 человек, в первый класс пошли более 50 детей. Как уточнила директор школы Шаризан Киркинадзе, многие из выпускников уже поступили в высшие учебные заведения как в Абхазии, так и за ее пределами.
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Президент Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской школе

09:59 22.05.2025 (обновлено: 10:06 22.05.2025)
© Sputnik / Бадри ЕсиаваПрезидент Абхазии Бадра Гунба посетил последний звонок в гудаутской школе №1
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил последний звонок в гудаутской школе №1 - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Бадри Есиава
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Более 1800 человек закончили в этом году 153 школы в Абхазии.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской средней школе №1 имени Нестора Лакоба.
Глава государства пожелал школьникам и выпускникам успехов и удачи во всех начинаниях. Он подчеркнул, что нельзя забывать о труде и знаниях, которые вложили в них педагоги.
"Дорогие ученики, вы сегодня живете в лучшее время. Школьные годы навсегда останутся в ваших сердцах", - добавил президент.
Гунба также выразил благодарность учителям за ответственную и искреннюю работу.
Всего в этом году школу имени имени Нестора Лакоба окончили 25 человек, в первый класс пошли более 50 детей. Как уточнила директор школы Шаризан Киркинадзе, многие из выпускников уже поступили в высшие учебные заведения как в Абхазии, так и за ее пределами.
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