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Президент Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской школе

Президент Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской школе

Sputnik Абхазия

Более 1800 человек закончили в этом году 153 школы в Абхазии. 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T09:59+0300

2025-05-22T09:59+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в последнем звонке в гудаутской средней школе №1 имени Нестора Лакоба. Глава государства пожелал школьникам и выпускникам успехов и удачи во всех начинаниях. Он подчеркнул, что нельзя забывать о труде и знаниях, которые вложили в них педагоги. Гунба также выразил благодарность учителям за ответственную и искреннюю работу. Всего в этом году школу имени имени Нестора Лакоба окончили 25 человек, в первый класс пошли более 50 детей. Как уточнила директор школы Шаризан Киркинадзе, многие из выпускников уже поступили в высшие учебные заведения как в Абхазии, так и за ее пределами.

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