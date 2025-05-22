https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/prognozy-selskiy-turizm-i-plany-logua-rasskazal-o-planakh-na-novoy-dolzhnosti-1055037794.html

Прогнозы, сельский туризм и планы: Логуа рассказал о планах на новой должности

Прогнозы, сельский туризм и планы: Логуа рассказал о планах на новой должности

Sputnik Абхазия

Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу нового министра туризма Астамура Логуа 21 мая. 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T18:32+0300

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Новый министр туризма Абхазии Астамур Логуа в беседе с ведущим радио Sputnik подчеркнул необходимость выработки новой и четкой концепции развития туристической отрасли на последующие 20-30 лет. Одним из перспективных направлений в этой сфере он назвал сельский туризм, чему способствует небольшая территория Абхазии и близкое расположение сел к морю. Что касается прогнозов, по мнению Логуа, предстоящий курортный сезон должен стать успешным. Этому будут способствовать прошедшие ранее встречи Владимира Путина и Бадры Гунба, а также формирование позитивного имиджа республики в российских СМИ.Логуа также подчеркнул необходимость ведения объективной статистики количества посещающих Абхазию туристов, так как зачастую эти цифры разнятся и это отражается на налогах.

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