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Прогнозы, сельский туризм и планы: Логуа рассказал о планах на новой должности
Прогнозы, сельский туризм и планы: Логуа рассказал о планах на новой должности
Sputnik Абхазия
Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу нового министра туризма Астамура Логуа 21 мая. 22.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-22T18:32+0300
2025-05-22T18:32+0300
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Новый министр туризма Абхазии Астамур Логуа в беседе с ведущим радио Sputnik подчеркнул необходимость выработки новой и четкой концепции развития туристической отрасли на последующие 20-30 лет. Одним из перспективных направлений в этой сфере он назвал сельский туризм, чему способствует небольшая территория Абхазии и близкое расположение сел к морю. Что касается прогнозов, по мнению Логуа, предстоящий курортный сезон должен стать успешным. Этому будут способствовать прошедшие ранее встречи Владимира Путина и Бадры Гунба, а также формирование позитивного имиджа республики в российских СМИ.Логуа также подчеркнул необходимость ведения объективной статистики количества посещающих Абхазию туристов, так как зачастую эти цифры разнятся и это отражается на налогах.
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абхазия, видео, мультимедиа, отдых, отдых в абхазии, видео
абхазия, видео, мультимедиа, отдых, отдых в абхазии, видео
Прогнозы, сельский туризм и планы: Логуа рассказал о планах на новой должности
Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу нового министра туризма Астамура Логуа 21 мая.
Новый министр туризма Абхазии Астамур Логуа в беседе с ведущим радио Sputnik подчеркнул необходимость выработки новой и четкой концепции развития туристической отрасли на последующие 20-30 лет.
Одним из перспективных направлений в этой сфере он назвал сельский туризм, чему способствует небольшая территория Абхазии и близкое расположение сел к морю.
Что касается прогнозов, по мнению Логуа, предстоящий курортный сезон должен стать успешным. Этому будут способствовать прошедшие ранее встречи Владимира Путина и Бадры Гунба, а также формирование позитивного имиджа республики в российских СМИ.
Логуа также подчеркнул необходимость ведения объективной статистики количества посещающих Абхазию туристов, так как зачастую эти цифры разнятся и это отражается на налогах.