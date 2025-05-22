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Российские особенности авиакосмической выставки LIMA в Малайзии

Российские особенности авиакосмической выставки LIMA в Малайзии

Sputnik Абхазия

Объединенная экспозиция изделий оборонно-промышленного комплекса РФ стала центром притяжения на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской... 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T09:00+0300

2025-05-22T09:00+0300

2025-05-22T09:00+0300

россия

военная техника

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Надежность, эффективность и боевое превосходство российских самолетов, вертолетов, БПЛА, морской и сухопутной техники доказаны многолетней практикой применения в самых суровых условиях, пишет Александр Хроленко, военный обозревательВооруженные силы Малайзии успешно эксплуатируют технику сухопутных войск, средства ПВО, самолеты и вертолеты российского производства. Основу Королевских ВВС сегодня составляют истребители Су-30МКМ (ранее – МиГ-29), которые проходят техническое обслуживание на совместном российско-малазийском предприятии Aerospace Technology System Corporation – на востоке страны. При этом "Рособоронэкспорт" парадоксально отсутствовал на выставках в Малайзии с 2019 года. Тем более высок интерес специалистов из стран Юго-Восточной Азии к объединенной российской экспозиции на площадке LIMA-2025."Рособоронэкспорт" представил вооружение и военную технику для всех силовых структур. Большинство образцов испытаны в реальных боевых действиях, и доработаны с учетом боевого опыта. Так, современные комплексы ПВО малой дальности и ближнего действия "Панцирь-С1М", "Панцирь-СМД-Е", ПЗРК "Верба" – способны защитить от любых воздушных угроз, включая БПЛА, крылатые ракеты и реактивные снаряды РСЗО. Для поражения воздушных целей на средней дальности имеются зенитная ракетная система С-350Е "Витязь" и зенитный ракетный комплекс "Викинг". На большой дальности – ЗРС "Антей-4000". Кроме того, для противодействия дронам и элементам высокоточного оружия представлена линейка средств РЭБ.Основная тематика выставки LIMA-2025 – авиационная, поэтому жемчужиной острова Лангкави по праву стал новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Посетителей и специалистов "притягивают" также сверхманевренные истребители Су-35C и Су-30СМ. Могучий самолет Ил-76МД-90А(Э), способный перевозить 60 тонн груза на расстояние до 4000 км. Не нуждаются в рекламе лучшие в мире боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171А3, "Ансат" и пожарный Ка-32А11М.Эффективно решают военные и специальные полицейские задачи "пропахшие порохом" разведывательные БПЛА "Орлан-10Е" и "Скат-350М", барражирующие боеприпасы типа "Куб-Э". Все эти изделия заказчики могут получить в финальном качестве или в рамках совместного производства на территории страны-партнера.Морские и космические скитальцыЗначителен военно-морской раздел Международной выставки LIMA-2025, здесь "Рособоронэкспорт"демонстрирует патрульный корабль проекта 22160 и противоминный корабль проекта 12701 "Александрит-Э". Необитаемый автономный подводный аппарат "Клавесин-1РЭ" показывает возможности российского ОПК в создании морских робототехнических комплексов. Совместное кораблестроение и производство морских дронов также могут быть локализованы на верфях Малайзии, других государств региона.Морским государствам Юго-Восточной Азии особенно интересен корабль проекта 22160 длиной 94 метра, водоизмещением 1500 тонн, предназначенный для погранично-патрульной службы в территориальных водах страны, охраны и обороны 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, а также для пресечения контрабандной и пиратской деятельности. Патрульный корабль оснащен современным артиллерийским и зенитным вооружением. Способен нести на борту вертолет типа Ка-27 ПС, и участвовать в спасательных операциях. Дальность плавания – до 6000 миль. Автономность – 60 суток.Весьма интересен проект 12701 "Александрит-Э". Не мал, и удал. Корабль длиной 62 метра, водоизмещением 890 тонн предназначен для противоминной защиты морских баз, прибрежных территорий, поиска и уничтожения мин всех типов, то есть обеспечения противоминной защиты кораблей на переходе морем. "Александрит-Э" способен и сам устанавливать минные заграждения. Оснащен современным артиллерийским и зенитным вооружением, тралами двух типов, автономными подводными аппаратами типа Alister 9 и управляемыми подводными аппаратами типа K-Ster I. Несет на борту противоминный телеуправляемый катер типа Inspector-MK2. Дальность плавания – 1500 миль. Автономность – 10 суток.В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности локализовать в Малайзии производство патрульных и противоминных кораблей. Напомню, Индия ранее проявила заинтересованность в приобретении и совместном строительстве (Mine Counter-Measures Vessel) кораблей проекта 12701.Важно заметить, что "Рособоронэкспорт" не привязан к планете – на выставке в Малайзии представлены образцы действующих и перспективных космических аппаратов, в частности – "Ресурс-П" и "Аист-2Т", а также ракеты-носители "Союз-5" и "Амур". Зарубежные специалисты внимательно изучают макеты российско-белорусского космического аппарата, спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". На стенде КБ "Арсенал" знакомятся с орбитальным комплексом для доставки научной аппаратуры к Луне и планетам Солнечной системы.Международная морская и аэрокосмическая выставка LIMA на острове Лангкави проводится каждые два года с 1991-го, и это крупнейшее мероприятие в регионе ЮВА. Значителен рыночный потенциал. Триумфальное возвращение в Малайзию шедевров российского ОПК обещает государствам Юго-Восточной Азии много новых контрактов, и перспектив взаимовыгодного сотрудничества.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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россия, военная техника, мнение, авторы, колумнисты