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Сельское хозяйство, туризм и бизнес: Миносян о задачах на посту вице-премьера
Сельское хозяйство, туризм и бизнес: Миносян о задачах на посту вице-премьера
Sputnik Абхазия
Вараздат Миносян был назначен на пост вице-премьера Абхазии указом президента республики Бадры Гунба 18 апреля. 22.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-22T20:15+0300
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Вараздат Миносян в своем первом интервью Sputnik в качестве вице-премьера рассказал о том, с чего началась его работа и какие задачи он ставит перед собой и ведомствами, которые курирует. В частности, он обратил внимание на необходимость развития сельского хозяйства – одного из направлений, которое ему предстоит курировать на этой должности. По его мнению, нужно вкладывать средства в сельское хозяйство, увеличивать объемы продукции, контролировать качество товаров, улучшать техническое оснащение и подготавливать новые профессиональные кадры. Решение этой задачи, уверен он, будет способствовать укреплению продовольственной безопасности Абхазии.
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абхазия, новости, сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео
Сельское хозяйство, туризм и бизнес: Миносян о задачах на посту вице-премьера
Вараздат Миносян был назначен на пост вице-премьера Абхазии указом президента республики Бадры Гунба 18 апреля.
Вараздат Миносян в своем первом интервью Sputnik в качестве вице-премьера рассказал о том, с чего началась его работа и какие задачи он ставит перед собой и ведомствами, которые курирует.
В частности, он обратил внимание на необходимость развития сельского хозяйства – одного из направлений, которое ему предстоит курировать на этой должности. По его мнению, нужно вкладывать средства в сельское хозяйство, увеличивать объемы продукции, контролировать качество товаров, улучшать техническое оснащение и подготавливать новые профессиональные кадры.
Решение этой задачи, уверен он, будет способствовать укреплению продовольственной безопасности Абхазии.