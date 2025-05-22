https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/selskoe-khozyaystvo-turizm-i-biznes-minosyan-o-zadachakh-na-postu-vitse-premera----1055040673.html

Сельское хозяйство, туризм и бизнес: Миносян о задачах на посту вице-премьера

Сельское хозяйство, туризм и бизнес: Миносян о задачах на посту вице-премьера

Sputnik Абхазия

Вараздат Миносян был назначен на пост вице-премьера Абхазии указом президента республики Бадры Гунба 18 апреля. 22.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-22T20:15+0300

2025-05-22T20:15+0300

2025-05-22T20:15+0300

в абхазии

абхазия

новости

сельское хозяйство

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/16/1055024292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fef63af732bf10a71cf28c6c97209901.jpg

Вараздат Миносян в своем первом интервью Sputnik в качестве вице-премьера рассказал о том, с чего началась его работа и какие задачи он ставит перед собой и ведомствами, которые курирует. В частности, он обратил внимание на необходимость развития сельского хозяйства – одного из направлений, которое ему предстоит курировать на этой должности. По его мнению, нужно вкладывать средства в сельское хозяйство, увеличивать объемы продукции, контролировать качество товаров, улучшать техническое оснащение и подготавливать новые профессиональные кадры. Решение этой задачи, уверен он, будет способствовать укреплению продовольственной безопасности Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео