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Бадра Гунба посетил учения на базе Центра спецназначения СГБ Абхазии

Бадра Гунба посетил учения на базе Центра спецназначения СГБ Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его... 23.05.2025, Sputnik Абхазия

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бадра гунба

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его образования. Он поздравил личный состав с профессиональным праздником, пожелал офицерам и сотрудникам успехов в службе. Он продемонстрировал главе государства имеющиеся в распоряжении ЦСН беспилотные летательные аппараты. Затем личный состав ЦСН провел учения с использованием БпЛА, в ходе которых, согласно легенде, удалось обезвредить диверсанта, планировавшего теракт на территории республики. Главнокомандующий отметил профессионализм личного состава Центра спецназначения СГБ после учений группы беспилотных средств. "После учений должны быть сделаны определенные выводы. Уверен в том, что будут приняты необходимые решения, чтобы все проблемные вопросы были решены", — отметил Гунба.

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