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Бадра Гунба посетил учения на базе Центра спецназначения СГБ Абхазии
Бадра Гунба посетил учения на базе Центра спецназначения СГБ Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его... 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его образования. Он поздравил личный состав с профессиональным праздником, пожелал офицерам и сотрудникам успехов в службе. Он продемонстрировал главе государства имеющиеся в распоряжении ЦСН беспилотные летательные аппараты. Затем личный состав ЦСН провел учения с использованием БпЛА, в ходе которых, согласно легенде, удалось обезвредить диверсанта, планировавшего теракт на территории республики. Главнокомандующий отметил профессионализм личного состава Центра спецназначения СГБ после учений группы беспилотных средств. "После учений должны быть сделаны определенные выводы. Уверен в том, что будут приняты необходимые решения, чтобы все проблемные вопросы были решены", — отметил Гунба.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, безопасность, бадра гунба

Бадра Гунба посетил учения на базе Центра спецназначения СГБ Абхазии

18:14 23.05.2025
© Foto / "Апсны.Иахьа"Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его образования
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его образования - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2025
© Foto / "Апсны.Иахьа"
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его образования.
Он поздравил личный состав с профессиональным праздником, пожелал офицерам и сотрудникам успехов в службе.
"Центр специального назначения был создан в 1998 году для защиты населения Республики Абхазия от диверсионно-террористических и бандитских формирований. За все годы своего существования Центром было выполнено ряд серьезных специальных операций, результаты которых существенным образом укрепили безопасность республики", — отметил председатель СГБ Дмитрий Дбар.
Он продемонстрировал главе государства имеющиеся в распоряжении ЦСН беспилотные летательные аппараты.
Затем личный состав ЦСН провел учения с использованием БпЛА, в ходе которых, согласно легенде, удалось обезвредить диверсанта, планировавшего теракт на территории республики.
Главнокомандующий отметил профессионализм личного состава Центра спецназначения СГБ после учений группы беспилотных средств.
"После учений должны быть сделаны определенные выводы. Уверен в том, что будут приняты необходимые решения, чтобы все проблемные вопросы были решены", — отметил Гунба.
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