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Дополнительное время: Лакашия и Быков о чемпионате Абхазии по пауэрлифтингу
Дополнительное время: Лакашия и Быков о чемпионате Абхазии по пауэрлифтингу
Sputnik Абхазия
В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, участие в котором приняли более 30 спортсменов из городов и районов республики, а также из России. О том... 23.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-23T13:00+0300
2025-05-23T13:00+0300
2025-05-23T18:15+0300
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Дополнительное время: Лакашия и Быков о пауэрлифтинге в Абазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Лакашия и Быков о пауэрлифтинге в Абазии
В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, участие в котором приняли более 30 спортсменов из городов и районов республики, а также из России. О том, как проходил турнир, в эфире радио Sputnik рассказали президент Федерации силовых видов спорта Максим Быков и чемпионка Абхазии по пауэрлифтингу Камила Лакашия. Слушайте подкаст.
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Дополнительное время: Лакашия и Быков о чемпионате Абхазии по пауэрлифтингу
13:00 23.05.2025 (обновлено: 18:15 23.05.2025)
В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, участие в котором приняли более 30 спортсменов из городов и районов республики, а также из России. О том, как проходил турнир, в эфире радио Sputnik рассказали президент Федерации силовых видов спорта Максим Быков и чемпионка Абхазии по пауэрлифтингу Камила Лакашия.