https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/dopolnitelnoe-vremya-lakashiya-i-bykov-o-chempionate-abkhazii-po-pauerliftingu-1055028332.html

Дополнительное время: Лакашия и Быков о чемпионате Абхазии по пауэрлифтингу

Дополнительное время: Лакашия и Быков о чемпионате Абхазии по пауэрлифтингу

Sputnik Абхазия

В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, участие в котором приняли более 30 спортсменов из городов и районов республики, а также из России. О том... 23.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-23T13:00+0300

2025-05-23T13:00+0300

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Дополнительное время: Лакашия и Быков о пауэрлифтинге в Абазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: Лакашия и Быков о пауэрлифтинге в Абазии

В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, участие в котором приняли более 30 спортсменов из городов и районов республики, а также из России. О том, как проходил турнир, в эфире радио Sputnik рассказали президент Федерации силовых видов спорта Максим Быков и чемпионка Абхазии по пауэрлифтингу Камила Лакашия. Слушайте подкаст.

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