https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/gai-abkhazii-usilit-rabotu-v-period-provedeniya-vypusknykh-vecherov-1055043184.html

ГАИ Абхазии усилит работу в период проведения выпускных вечеров

ГАИ Абхазии усилит работу в период проведения выпускных вечеров

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. ГАИ Абхазии усилит работу в период проведения выпускных вечеров. 23.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. ГАИ Абхазии усилит работу в период проведения выпускных вечеров. Вчера в абхазских школах прозвенел последний звонок. В тот же вечер Госавтоинспекция задержала в Очамчырском районе более 10 автомобилей за грубое игнорирование требований остановиться на посту ДПС. Еще 7 машин задержано в Гагре, 3 - в Новом Афоне. Водители управляли транспортом без удостоверения, большинство из них были несовершеннолетними. Все автомобили помещены на штрафстоянку, отметил начальник ГАИ Дамей Авидзба. "Уважаемые родители, призываю вас всех проявить свою гражданскую зрелость, усилить контроль за своими детьми. Не давайте своим несовершеннолетним детям автомобиль. Ни один праздник не стоит рисков, который может создать на дороге неопытный подросток", - сказал Авидзба.

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