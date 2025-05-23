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Генпрокурор Абхазии взял на личный контроль ход расследования резонансных дел
Генпрокурор Абхазии взял на личный контроль ход расследования резонансных дел
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба взял на личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба взял на личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс.Агрба провел расширенное рабочее совещание с начальниками управлений и отделов Генпрокуратуры, и.о. военного прокурора, районных прокуроров.Ему доложили о ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок, были обсуждены кадровые вопросы.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, абхазия
Генпрокурор Абхазии взял на личный контроль ход расследования резонансных дел
19:00 23.05.2025 (обновлено: 20:33 23.05.2025)
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба взял на личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс.
Агрба провел расширенное рабочее совещание с начальниками управлений и отделов Генпрокуратуры, и.о. военного прокурора, районных прокуроров.
Ему доложили о ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок, были обсуждены кадровые вопросы.