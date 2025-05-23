https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/genprokuror-abkhazii-vzyal-na-lichnyy-kontrol-khod-rassledovaniya-rezonansnykh-del-1055049106.html

Генпрокурор Абхазии взял на личный контроль ход расследования резонансных дел

Генпрокурор Абхазии взял на личный контроль ход расследования резонансных дел

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба взял на личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс. 23.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба взял на личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс.Агрба провел расширенное рабочее совещание с начальниками управлений и отделов Генпрокуратуры, и.о. военного прокурора, районных прокуроров.Ему доложили о ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок, были обсуждены кадровые вопросы.

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