https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/glava-mvd-abkhazii-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-s-delegatsiey-mvd-rossii-1055049200.html

Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России

Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России. 23.05.2025, Sputnik Абхазия

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сухумский аэропорт

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России. Российские специалисты прибыли в республику для оказания содействия МВД Абхазии в организации функционирования линейного отдела милиции в международном аэропорту Сухума.По его словам, помимо работы аэропорта, стороны обсудили другие транспортные направления, ж/д перевозки, а также морское направление и планы УВД республики по созданию морской полиции.Вице-премьер подчеркнул, что взаимодействие с МВД России находится на высшем уровне. .В состав делегации вошли начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, начальник линейного отдела полиции в аэропорту Сочи Сергей Демин, начальник линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково Виктор Морозов.

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