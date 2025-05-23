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Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России
Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России. Российские специалисты прибыли в республику для оказания содействия МВД Абхазии в организации функционирования линейного отдела милиции в международном аэропорту Сухума.По его словам, помимо работы аэропорта, стороны обсудили другие транспортные направления, ж/д перевозки, а также морское направление и планы УВД республики по созданию морской полиции.Вице-премьер подчеркнул, что взаимодействие с МВД России находится на высшем уровне. .В состав делегации вошли начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, начальник линейного отдела полиции в аэропорту Сочи Сергей Демин, начальник линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково Виктор Морозов.
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мвд абхазии, абхазия, россия, мвд рф, сухумский аэропорт

Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России

20:35 23.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский Аэропорт
Сухумский Аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России.
Российские специалисты прибыли в республику для оказания содействия МВД Абхазии в организации функционирования линейного отдела милиции в международном аэропорту Сухума.
"Мы договорились о том, чтобы работать над подготовкой кадров. Это самая главная задача, которая перед нами сегодня стоит, потому что для нас аэропорт – это новая, скажем так, тема, которую мы должны в полной мере обеспечить", - отметил Роберт Киут.
По его словам, помимо работы аэропорта, стороны обсудили другие транспортные направления, ж/д перевозки, а также морское направление и планы УВД республики по созданию морской полиции.
Вице-премьер подчеркнул, что взаимодействие с МВД России находится на высшем уровне. .
В состав делегации вошли начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, начальник линейного отдела полиции в аэропорту Сочи Сергей Демин, начальник линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково Виктор Морозов.
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