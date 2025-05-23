https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/glava-mvd-abkhazii-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-sukhumskom-aeroportu-s-delegatsiey-mvd-rossii-1055049200.html
Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России
Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-23T20:35+0300
2025-05-23T20:35+0300
2025-05-23T20:35+0300
в абхазии
мвд абхазии
абхазия
россия
мвд рф
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053943658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a1ac6e99804b8bb5dd411f8e3df3975.jpg
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России. Российские специалисты прибыли в республику для оказания содействия МВД Абхазии в организации функционирования линейного отдела милиции в международном аэропорту Сухума.По его словам, помимо работы аэропорта, стороны обсудили другие транспортные направления, ж/д перевозки, а также морское направление и планы УВД республики по созданию морской полиции.Вице-премьер подчеркнул, что взаимодействие с МВД России находится на высшем уровне. .В состав делегации вошли начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, начальник линейного отдела полиции в аэропорту Сочи Сергей Демин, начальник линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково Виктор Морозов.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053943658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab40ebc61c801ee757b18406d284eb81.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия, россия, мвд рф, сухумский аэропорт
мвд абхазии, абхазия, россия, мвд рф, сухумский аэропорт
Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с делегацией МВД России
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России.
Российские специалисты прибыли в республику для оказания содействия МВД Абхазии в организации функционирования линейного отдела милиции в международном аэропорту Сухума.
"Мы договорились о том, чтобы работать над подготовкой кадров. Это самая главная задача, которая перед нами сегодня стоит, потому что для нас аэропорт – это новая, скажем так, тема, которую мы должны в полной мере обеспечить", - отметил Роберт Киут.
По его словам, помимо работы аэропорта, стороны обсудили другие транспортные направления, ж/д перевозки, а также морское направление и планы УВД республики по созданию морской полиции.
Вице-премьер подчеркнул, что взаимодействие с МВД России находится на высшем уровне. .
В состав делегации вошли начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, начальник линейного отдела полиции в аэропорту Сочи Сергей Демин, начальник линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково Виктор Морозов.