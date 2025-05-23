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Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" прошел в Сухуме
Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" прошел в Сухуме. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" прошел в Сухуме. Он приурочен к 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и ко Дню памяти махаджиров. Участники пробежали две дистанции - 3000 метров среди женщин и 5000 метров среди мужчин. Всего в забеге приняли участие 65 человек, от 6 до 43 лет. Первой среди девушек стала Маргарита Лахина. Победителем среди юношей стал Денис Поляков. Все участники получили грамоты от Госкомспорта, участники до седьмого места денежные призы. Организаторы турнира Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета Абхазии по репатриации.
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Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" прошел в Сухуме

15:00 23.05.2025 (обновлено: 18:31 23.05.2025)
© SputnikЛегкоатлетический кросса "Большие забеги Нартов"
Легкоатлетический кросса Большие забеги Нартов - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2025
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов" прошел в Сухуме.
Он приурочен к 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и ко Дню памяти махаджиров.
Участники пробежали две дистанции - 3000 метров среди женщин и 5000 метров среди мужчин.
Всего в забеге приняли участие 65 человек, от 6 до 43 лет.
Первой среди девушек стала Маргарита Лахина. Победителем среди юношей стал Денис Поляков.
Все участники получили грамоты от Госкомспорта, участники до седьмого места денежные призы.
Организаторы турнира Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета Абхазии по репатриации.
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