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Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне. Сегодня православные христиане республики отмечают День святого апостола Симона Кананита.Затем крестный ход прошел от Новоафонского монастыря к храму Симона Кананита.Симон Кананит — один из двух апостолов, учеников Иисуса Христа, проповедовавших на территории Абхазии. По преданию он принял мученическую смерть в ущелье реки Псырцха в середине I века. Его келья до сих пор служит местом паломничества большого количества верующих.
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абхазия, православие, бадра гунба
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне
12:00 23.05.2025 (обновлено: 14:16 23.05.2025)
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне.
Сегодня православные христиане республики отмечают День святого апостола Симона Кананита.
Впервые за последние годы в Новоафонском монастыре праздничную службу провели священнослужители всех храмов Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.
Затем крестный ход прошел от Новоафонского монастыря к храму Симона Кананита.
Симон Кананит — один из двух апостолов, учеников Иисуса Христа, проповедовавших на территории Абхазии.
По преданию он принял мученическую смерть в ущелье реки Псырцха в середине I века. Его келья до сих пор служит местом паломничества большого количества верующих.