https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/prezident-abkhazii-badra-gunba-posetil-prazdnichnuyu-sluzhbu-v-novom-afone-1055043058.html

Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне

Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне. 23.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

православие

бадра гунба

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новом Афоне. Сегодня православные христиане республики отмечают День святого апостола Симона Кананита.Затем крестный ход прошел от Новоафонского монастыря к храму Симона Кананита.Симон Кананит — один из двух апостолов, учеников Иисуса Христа, проповедовавших на территории Абхазии. По преданию он принял мученическую смерть в ущелье реки Псырцха в середине I века. Его келья до сих пор служит местом паломничества большого количества верующих.

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