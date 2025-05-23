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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/rossiyskie-spetsialisty-osmotreli-obekty-energosistemy-abkhazii-1055044515.html
Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии
Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы Абхазии, сообщило Минэнерго республики. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы Абхазии, сообщило Минэнерго республики. Эксперты определили приоритетные задачи, стоящие перед отраслью: Группа экспертов из "Технической инспекции ЕЭС", "Россети", "АтомЭнергоСбыт" находится в Абхазии с рабочим визитом. По итогам рабочей поездки планируется разработать рекомендации по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса республики.
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Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии

16:00 23.05.2025 (обновлено: 18:10 23.05.2025)
© Foto / Минэнерго АбхазииРоссийские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии
Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2025
© Foto / Минэнерго Абхазии
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы Абхазии, сообщило Минэнерго республики.
Эксперты определили приоритетные задачи, стоящие перед отраслью:
техническая диагностика критически важных энергоузлов;
разработка стратегии восстановления и развития инфраструктуры;
повышение надежности систем передачи электроэнергии;
определение количества единиц изношенных трансформаторных подстанций, фидеров и опорных линий электропередачи.
Группа экспертов из "Технической инспекции ЕЭС", "Россети", "АтомЭнергоСбыт" находится в Абхазии с рабочим визитом.
По итогам рабочей поездки планируется разработать рекомендации по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса республики.
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