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Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии
Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы Абхазии, сообщило Минэнерго республики. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-23T16:00+0300
2025-05-23T16:00+0300
2025-05-23T18:10+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы Абхазии, сообщило Минэнерго республики. Эксперты определили приоритетные задачи, стоящие перед отраслью: Группа экспертов из "Технической инспекции ЕЭС", "Россети", "АтомЭнергоСбыт" находится в Абхазии с рабочим визитом. По итогам рабочей поездки планируется разработать рекомендации по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса республики.
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абхазия, россия, минэнерго абхазии
Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии
16:00 23.05.2025 (обновлено: 18:10 23.05.2025)
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы Абхазии, сообщило Минэнерго республики.
Эксперты определили приоритетные задачи, стоящие перед отраслью:
техническая диагностика критически важных энергоузлов;
разработка стратегии восстановления и развития инфраструктуры;
повышение надежности систем передачи электроэнергии;
определение количества единиц изношенных трансформаторных подстанций, фидеров и опорных линий электропередачи.
Группа экспертов из "Технической инспекции ЕЭС", "Россети", "АтомЭнергоСбыт" находится в Абхазии с рабочим визитом.
По итогам рабочей поездки планируется разработать рекомендации по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса республики.