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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. 1 177 дронов, в том числе 788 — вне зоны СВО, уничтожены ПВО армии России в ходе отражения массированного налета украинских дронов-камикадзе 20—23 мая, уточнили в ведомства.
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россия, украина, министерство обороны рф

Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников

09:00 23.05.2025 (обновлено: 14:14 23.05.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.
24 БпЛА сбиты над территорией Московского региона,
22 — над Крымом,
11 — над Курской областью,
8 — над Орловской,
18 — над Тульской,
8 — над Брянской,
6 — над Рязанской,
5 — над Калужской,
по 3 — над Белгородской и Ивановской,
2 — над Владимирской,
по 1 — над Воронежской и Липецкой областями.
1 177 дронов, в том числе 788 — вне зоны СВО, уничтожены ПВО армии России в ходе отражения массированного налета украинских дронов-камикадзе 20—23 мая, уточнили в ведомства.
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