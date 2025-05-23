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Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. 1 177 дронов, в том числе 788 — вне зоны СВО, уничтожены ПВО армии России в ходе отражения массированного налета украинских дронов-камикадзе 20—23 мая, уточнили в ведомства.
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россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников
09:00 23.05.2025 (обновлено: 14:14 23.05.2025)
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 112 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.
24 БпЛА сбиты над территорией Московского региона,
11 — над Курской областью,
по 3 — над Белгородской и Ивановской,
по 1 — над Воронежской и Липецкой областями.
1 177 дронов, в том числе 788 — вне зоны СВО, уничтожены ПВО армии России в ходе отражения массированного налета украинских дронов-камикадзе 20—23 мая, уточнили в ведомства.