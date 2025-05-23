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Сухумский аэропорт открылся спустя более чем 30 лет

Сухумский аэропорт открылся спустя более чем 30 лет

Sputnik Абхазия

1 мая 2025 года состоялся первый в современной истории Абхазии гражданский рейс вылетел из Внуково в Сухум. 23.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-23T18:45+0300

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В республику уже осуществляются рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.Росавиация также выдала допуски на рейсы в Сухум из Казани, Нальчика и Уфы.Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.

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