https://sputnik-abkhazia.ru/20250523/sukhumskiy-aeroport-otkrylsya-spustya-bolee-chem-30-let--1055048190.html
Сухумский аэропорт открылся спустя более чем 30 лет
Сухумский аэропорт открылся спустя более чем 30 лет
Sputnik Абхазия
1 мая 2025 года состоялся первый в современной истории Абхазии гражданский рейс вылетел из Внуково в Сухум. 23.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-23T18:45+0300
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В республику уже осуществляются рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.Росавиация также выдала допуски на рейсы в Сухум из Казани, Нальчика и Уфы.Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.
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видео, мультимедиа, абхазия, сухумский аэропорт, видео
видео, мультимедиа, абхазия, сухумский аэропорт, видео
Сухумский аэропорт открылся спустя более чем 30 лет
1 мая 2025 года состоялся первый в современной истории Абхазии гражданский рейс вылетел из Внуково в Сухум.
В республику уже осуществляются рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.
Росавиация также выдала допуски на рейсы в Сухум из Казани, Нальчика и Уфы.
Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.