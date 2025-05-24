https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/ekologiya-i-molodezhnaya-politika-adleyba-o-situatsii-v-galskom-rayone-1055051581.html

Экология и молодежная политика: Адлейба о ситуации в Галском районе

Экология и молодежная политика: Адлейба о ситуации в Галском районе

Sputnik Абхазия

Замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба в своем интервью Sputnik рассказал о том, какие существуют проблемы в муниципалитете, и как их планируют... 24.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-24T11:47+0300

2025-05-24T11:47+0300

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В частности это касается утилизации бытовых отходов и состояния жилищно-коммунального хозяйства в преддверии курортного сезона. Адлейба подчеркнул, что большое внимание в его работе будет уделено вопросам экологии. Это проблемы с увеличением популяции диких животных, стихийные бедствия и ситуация с сезонными пожарами.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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