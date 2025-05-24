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Егор Яковлев. Мировые острова с русскими именами
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250524/ekologiya-i-molodezhnaya-politika-adleyba-o-situatsii-v-galskom-rayone-1055051581.html
Экология и молодежная политика: Адлейба о ситуации в Галском районе
Экология и молодежная политика: Адлейба о ситуации в Галском районе
Sputnik Абхазия
Замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба в своем интервью Sputnik рассказал о том, какие существуют проблемы в муниципалитете, и как их планируют... 24.05.2025, Sputnik Абхазия
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В частности это касается утилизации бытовых отходов и состояния жилищно-коммунального хозяйства в преддверии курортного сезона. Адлейба подчеркнул, что большое внимание в его работе будет уделено вопросам экологии. Это проблемы с увеличением популяции диких животных, стихийные бедствия и ситуация с сезонными пожарами.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, галский район, новости, видео
видео, мультимедиа, галский район, новости, видео

Экология и молодежная политика: Адлейба о ситуации в Галском районе

11:47 24.05.2025
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Замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба в своем интервью Sputnik рассказал о том, какие существуют проблемы в муниципалитете, и как их планируют решать.
В частности это касается утилизации бытовых отходов и состояния жилищно-коммунального хозяйства в преддверии курортного сезона.
Адлейба подчеркнул, что большое внимание в его работе будет уделено вопросам экологии. Это проблемы с увеличением популяции диких животных, стихийные бедствия и ситуация с сезонными пожарами.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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