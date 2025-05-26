https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/abkhaziya-primet-uchastie-v-kavkazskom-investitsionnom-forume-1055063442.html

Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме

Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах. 26.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

инвестиции

россия

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах. Посетители стенда Абхазии смогут изучить архитектурный макет всего аэровокзального комплекса и парка-терминала. Центральная тема форума в этом году — "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". В деловую программу включено более 50 мероприятий, главное событие — пленарное заседание с участием зампредседателя правительства России Александра Новака.

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абхазия, инвестиции , россия, сухумский аэропорт