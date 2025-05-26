https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/abkhaziya-primet-uchastie-v-kavkazskom-investitsionnom-forume-1055063442.html
Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах. 26.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-26T09:31+0300
2025-05-26T09:31+0300
2025-05-26T10:26+0300
в абхазии
абхазия
инвестиции
россия
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1a/1055064521_0:65:1198:739_1920x0_80_0_0_f683f7711a701e4a56d062973bb71aa4.jpg
СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах. Посетители стенда Абхазии смогут изучить архитектурный макет всего аэровокзального комплекса и парка-терминала. Центральная тема форума в этом году — "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". В деловую программу включено более 50 мероприятий, главное событие — пленарное заседание с участием зампредседателя правительства России Александра Новака.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1a/1055064521_64:0:1135:803_1920x0_80_0_0_071efadb9a218febad30f7e529aa52f8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, инвестиции , россия, сухумский аэропорт
абхазия, инвестиции , россия, сухумский аэропорт
Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
09:31 26.05.2025 (обновлено: 10:26 26.05.2025)
СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах.
Республика представляет инвестиционные проекты, в том числе проект перспективного развития Сухумского аэропорта.
Посетители стенда Абхазии смогут изучить архитектурный макет всего аэровокзального комплекса и парка-терминала.
Центральная тема форума в этом году — "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". В деловую программу включено более 50 мероприятий, главное событие — пленарное заседание с участием зампредседателя правительства России Александра Новака.