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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/abkhaziya-primet-uchastie-v-kavkazskom-investitsionnom-forume-1055063442.html
Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах. 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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инвестиции
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СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах. Посетители стенда Абхазии смогут изучить архитектурный макет всего аэровокзального комплекса и парка-терминала. Центральная тема форума в этом году — "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". В деловую программу включено более 50 мероприятий, главное событие — пленарное заседание с участием зампредседателя правительства России Александра Новака.
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абхазия, инвестиции , россия, сухумский аэропорт
абхазия, инвестиции , россия, сухумский аэропорт

Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме

09:31 26.05.2025 (обновлено: 10:26 26.05.2025)
© Foto / Международный аэропорт СухумАбхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2025
© Foto / Международный аэропорт Сухум
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СУХУМ, 26 мая – Spuntik. Абхазия участвует в Кавказском инвестиционном форуме, который начал свою работу в Минеральных Водах.
Республика представляет инвестиционные проекты, в том числе проект перспективного развития Сухумского аэропорта.
Посетители стенда Абхазии смогут изучить архитектурный макет всего аэровокзального комплекса и парка-терминала.
Центральная тема форума в этом году — "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". В деловую программу включено более 50 мероприятий, главное событие — пленарное заседание с участием зампредседателя правительства России Александра Новака.
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