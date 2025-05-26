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Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии Алексею Чичба открыли в Сухумском музучилище

Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии Алексею Чичба открыли в Сухумском музучилище

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии, композитору и музыковеду Алексею Чичба открыли к его столетию в Сухумском музыкальном... 26.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-26T13:00+0300

2025-05-26T13:00+0300

2025-05-26T14:35+0300

в абхазии

культура

абхазия

музыка

сухумское государственное музыкальное училище имени алексея чичба

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии, композитору и музыковеду Алексею Чичба открыли к его столетию в Сухумском музыкальном училище. Чичба — автор симфонической поэмы "Абрскил", оперы "Шансоу", кантаты для хора, солистов и оркестра "Апсны", за которую был удостоен республиканской премии. А также кантаты "Поэт и народ" и "Бессмертное имя", в которых воспел патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа. С 1956 года Чичба был руководителем и главным дирижером Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. В 1967 году он возглавил Музыкальное училище в Сухуме. В 1970 году абхазский композитор написал музыку к кинокартине украинского режиссера Николая Мащенко "Возрождение" по сценарию Георгия Гулиа. В Киев для записи музыки к фильму поехала Государственная хоровая капелла Абхазии. Заслуженного деятеля искусств Абхазии Алексея Чичба не стало в 1996 году.

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культура, абхазия, музыка, сухумское государственное музыкальное училище имени алексея чичба