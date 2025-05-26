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Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии Алексею Чичба открыли в Сухумском музучилище
Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии Алексею Чичба открыли в Сухумском музучилище
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии, композитору и музыковеду Алексею Чичба открыли к его столетию в Сухумском музыкальном... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
культура
абхазия
музыка
сухумское государственное музыкальное училище имени алексея чичба
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии, композитору и музыковеду Алексею Чичба открыли к его столетию в Сухумском музыкальном училище. Чичба — автор симфонической поэмы "Абрскил", оперы "Шансоу", кантаты для хора, солистов и оркестра "Апсны", за которую был удостоен республиканской премии. А также кантаты "Поэт и народ" и "Бессмертное имя", в которых воспел патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа. С 1956 года Чичба был руководителем и главным дирижером Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. В 1967 году он возглавил Музыкальное училище в Сухуме. В 1970 году абхазский композитор написал музыку к кинокартине украинского режиссера Николая Мащенко "Возрождение" по сценарию Георгия Гулиа. В Киев для записи музыки к фильму поехала Государственная хоровая капелла Абхазии. Заслуженного деятеля искусств Абхазии Алексея Чичба не стало в 1996 году.
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культура, абхазия, музыка, сухумское государственное музыкальное училище имени алексея чичба
культура, абхазия, музыка, сухумское государственное музыкальное училище имени алексея чичба

Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии Алексею Чичба открыли в Сухумском музучилище

13:00 26.05.2025 (обновлено: 14:35 26.05.2025)
© Sputnik Бюст Алексея Чичба
Бюст Алексея Чичба - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2025
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Бюст заслуженному деятелю искусств Абхазии, композитору и музыковеду Алексею Чичба открыли к его столетию в Сухумском музыкальном училище.
Чичба — автор симфонической поэмы "Абрскил", оперы "Шансоу", кантаты для хора, солистов и оркестра "Апсны", за которую был удостоен республиканской премии. А также кантаты "Поэт и народ" и "Бессмертное имя", в которых воспел патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа.
С 1956 года Чичба был руководителем и главным дирижером Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. В 1967 году он возглавил Музыкальное училище в Сухуме.
В 1970 году абхазский композитор написал музыку к кинокартине украинского режиссера Николая Мащенко "Возрождение" по сценарию Георгия Гулиа. В Киев для записи музыки к фильму поехала Государственная хоровая капелла Абхазии.
Заслуженного деятеля искусств Абхазии Алексея Чичба не стало в 1996 году.
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