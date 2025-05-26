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Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии
Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ. Такое решение было принято на первом заседании межправительственной рабочей группы. По горячей линии граждане смогу получить консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с привлечением к ответственности на территории России. Участники рабочей группы также рассмотрели ключевые направления работы по:
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Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии
20:45 26.05.2025 (обновлено: 21:31 26.05.2025)
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ.
Такое решение было принято на первом заседании межправительственной рабочей группы.
По горячей линии граждане смогу получить консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с привлечением к ответственности на территории России.
Участники рабочей группы также рассмотрели ключевые направления работы по:
подготовке предложений по реализации организационно-правовых мер поддержки граждан;
организации взаимодействия с компетентными органами РФ;
формированию и систематизации сведений о гражданах Абхазии, привлеченных к ответственности в России за нарушение законодательства в сфере соцобеспечения.