https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/goryachaya-linyaya-budet-sozdana-dlya-okazaniya-pravovoy-pomoschi-grazhdanam-abkhazii-1055077936.html

Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии

Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и... 26.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Горячая линяя будет создана для оказания правовой помощи гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ. Такое решение было принято на первом заседании межправительственной рабочей группы. По горячей линии граждане смогу получить консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с привлечением к ответственности на территории России. Участники рабочей группы также рассмотрели ключевые направления работы по:

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