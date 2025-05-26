https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/komissiya-minselkhoza-abkhazii-odobrila-proekty-na-130-mln-rubley--1055069337.html

Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей

Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей в рамках целевой программы по развитию сельского хозяйства. 26.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сельское хозяйство

абхазия

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей в рамках целевой программы по развитию сельского хозяйства. Всего было подано 487 проектов на сумму более 292 млн рублей, 40 из них – на 24,7 млн – не соответствовали заявленным требованиям. В бюджете на реализацию программы предусмотрено 150 млн.

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сельское хозяйство, абхазия