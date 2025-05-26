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Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей
Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей в рамках целевой программы по развитию сельского хозяйства. 26.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-26T14:22+0300
2025-05-26T14:22+0300
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в абхазии
сельское хозяйство
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей в рамках целевой программы по развитию сельского хозяйства. Всего было подано 487 проектов на сумму более 292 млн рублей, 40 из них – на 24,7 млн – не соответствовали заявленным требованиям. В бюджете на реализацию программы предусмотрено 150 млн.
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сельское хозяйство, абхазия
сельское хозяйство, абхазия
Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей
14:22 26.05.2025 (обновлено: 14:27 26.05.2025)
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Комиссия Минсельхоза Абхазии одобрила проекты на 130 млн рублей в рамках целевой программы по развитию сельского хозяйства.
Всего было подано 487 проектов на сумму более 292 млн рублей, 40 из них – на 24,7 млн – не соответствовали заявленным требованиям.
В бюджете на реализацию программы предусмотрено 150 млн.