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Миквабия: Абхазия обсуждает с Россией запуск рейсов из Санк-Петербурга в Сухум
Миквабия: Абхазия обсуждает с Россией запуск рейсов из Санк-Петербурга в Сухум
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил РИА Новости министр экономики Теймураз Миквабия.По его словам, о сроках говорить рано. Однако власти Абхазии в целом ожидают к концу сезона значительное увеличение пассажиропотока в аэропорту Сухума.Сухумский аэропорт был открыт спустя более чем 30 лет 1 мая. Первый рейс в Абхазию выполнила авиакомпания "ЮВТ аэро" из Москвы. На минувшей неделе Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям на выполнение прямых рейсов в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика.
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сухумский аэропорт, абхазия, россия
Миквабия: Абхазия обсуждает с Россией запуск рейсов из Санк-Петербурга в Сухум
16:00 26.05.2025 (обновлено: 16:59 26.05.2025)
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил РИА Новости министр экономики Теймураз Миквабия.
"Обсуждается еще ряд городов – Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других, в том числе районы Северного Кавказа, Минеральные Воды и Грозный", – сказал Миквабия.
По его словам, о сроках говорить рано. Однако власти Абхазии в целом ожидают к концу сезона значительное увеличение пассажиропотока в аэропорту Сухума.
Сухумский аэропорт был открыт спустя более чем 30 лет 1 мая. Первый рейс в Абхазию выполнила авиакомпания "ЮВТ аэро" из Москвы. На минувшей неделе Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям на выполнение прямых рейсов в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика.