https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/mikvabiya-abkhaziya-obsuzhdaet-s-rossiey-zapusk-reysov-iz-sank-peterburga-v-sukhum-1055072080.html

Миквабия: Абхазия обсуждает с Россией запуск рейсов из Санк-Петербурга в Сухум

Миквабия: Абхазия обсуждает с Россией запуск рейсов из Санк-Петербурга в Сухум

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского... 26.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил РИА Новости министр экономики Теймураз Миквабия.По его словам, о сроках говорить рано. Однако власти Абхазии в целом ожидают к концу сезона значительное увеличение пассажиропотока в аэропорту Сухума.Сухумский аэропорт был открыт спустя более чем 30 лет 1 мая. Первый рейс в Абхазию выполнила авиакомпания "ЮВТ аэро" из Москвы. На минувшей неделе Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям на выполнение прямых рейсов в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика.

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