Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
09:10 26.05.2025 (обновлено: 18:22 26.05.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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На последнем заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые заставили многих конкурентов "с той стороны" очень сильно напрячься.
Главный посыл российского лидера — наше оружие в рамках конфликта на Украине показало всему миру свои выдающиеся боевые возможности. И это открывает России огромный дополнительный экспортный потенциал: "Практически весь ассортимент российского оружия — от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники — доказывает свою эффективность, проходя жесткие испытания не только на полигонах или учениях, но, что важнее всего, на земле, в условиях передовой, в реальном бою".
По словам Владимира Путина, именно поэтому Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, а интерес к продукции российского ОПК растет, что прямо отражается на портфеле заказов, исчисляемом десятками миллиардов долларов. Наша цель — при сохранении приоритета в обеспечении нужд российской армии масштабно нарастить результаты военно-технического сотрудничества с зарубежными странами (читай — оружейного экспорта), потому что все возможности для этого есть.
Интересно, что в западных СМИ после заявлений Путина началась синхронная пляска святого Витта и лучшие "эксперты" бросились расписывать, как все у России плохо с экспортом продукции ВПК: и покупать у нас теперь боятся, и шурупы мы у Китая заказываем, а некоторые договорились до того, что объем российского военного экспорта после 2022 года упал на 98 процентов, а на оставшиеся два процента у нас покупают боевые валенки.
Аналитику подобного рода не успел прочитать вице-президент США Джей Ди Вэнс. И на следующий день, выступая перед курсантами Военно-морской академии, признал, что гарантированно и навсегда разорванный в клочья ВПК России каким-то волшебным способом превратился в один из главных вызовов для Соединенных Штатов: "После окончания холодной войны Америка в основном безраздельно владела общим пространством, воздушным пространством, морем, космосом и киберпространством. Но эра неоспоримого господства США закончилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами со стороны Китая, России и других стран, которые полны решимости (и возможностей) победить нас во всех областях".
По всей видимости, парадные некрологи российскому ВПК не убедили и европейцев: вчера послы стран ЕС согласовали создание специального фонда милитаризации на сумму 150 миллиардов евро, который станет частью ранее анонсированной программы ReArm Europe на 800 миллиардов. Впрочем, перспективы этого плана не очень хорошие, потому что догнать и перегнать Россию не получается и не получится: в начале этого года генсек НАТО Рютте признался, что сейчас РФ производит одних боеприпасов больше в семь раз, чем все страны альянса, вместе взятые. Экономисты утверждают, что этот разрыв уменьшить невозможно, не разрушив западные экономики: по самым приблизительным расчетам, производство тех же снарядов обходится России в десять раз дешевле, чем у стратегических противников.
Преимущество России в военном производстве и технологиях очевидным образом отражается на ситуации на фронте. Например, во вчерашней статье The Times в красках расписывается, что "Россия опередила Украину в области производства и использования FPV-дронов". Эксперты британского издания сокрушаются, что "российские дроны нового поколения зачастую не поддаются подавлению и могут поражать цели в глубоком тылу противника, разрушительно воздействуя на его логистику", то есть применение этих беспилотников привело к коренному изменению тактики ведения боевых действий в пользу российской армии.
Своими переживаниями поделился представитель командования украинских ВВС, который по секрету сообщил, что "американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты", которые за это нужно сильно отругать.
К жалобному хору присоединилось американское издание The National Interest, которое особо выделило критическое отставание от России в области передовых высокоточных вооружений: "Соединенные Штаты практически проиграли в великой гонке по созданию гиперзвукового оружия. В этой сфере Россия обогнала и Вашингтон, и Пекин на световые годы".
Своими переживаниями поделился представитель командования украинских ВВС, который по секрету сообщил, что "американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты", которые за это нужно сильно отругать.
К жалобному хору присоединилось американское издание The National Interest, которое особо выделило критическое отставание от России в области передовых высокоточных вооружений: "Соединенные Штаты практически проиграли в великой гонке по созданию гиперзвукового оружия. В этой сфере Россия обогнала и Вашингтон, и Пекин на световые годы".
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