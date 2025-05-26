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Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет
Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет. Это касается абонентов, которые задолжали от 20 тыс. рублей и не платят за... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет. Это касается абонентов, которые задолжали от 20 тыс. рублей и не платят за электричество в течение 2-3 месяцев, рассказал Sputnik и.о. главы СУЭС Тенгиз Блабба. Обесточивают абонентов, у которых установлены счетчики, объяснил и.о. главы СУЭС, потому что это можно сделать дистанционно. По словам Блабба, в Сухуме счетчики установлены у 14 тыс. абонентов, еще столько же остаются без приборов учета.
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Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет
18:35 26.05.2025 (обновлено: 19:42 26.05.2025)
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет. Это касается абонентов, которые задолжали от 20 тыс. рублей и не платят за электричество в течение 2-3 месяцев, рассказал Sputnik и.о. главы СУЭС Тенгиз Блабба.
"У многих долги накапливаются месяцами, а потом они просят не отключать свет, ссылаясь на сложные материальные обстоятельства, либо покрывают незначительную часть суммы. Есть и те, кто оплачивает задолженность ежемесячно, вместе с оплатой за свет", — уточнил он.
Обесточивают абонентов, у которых установлены счетчики, объяснил и.о. главы СУЭС, потому что это можно сделать дистанционно.
По словам Блабба, в Сухуме счетчики установлены у 14 тыс. абонентов, еще столько же остаются без приборов учета.