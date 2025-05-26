https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/neplatelschikam-v-sukhume-nachali-otklyuchat-svet-1055077504.html

Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет

Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет. Это касается абонентов, которые задолжали от 20 тыс. рублей и не платят за... 26.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-26T18:35+0300

2025-05-26T18:35+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

сухум

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Неплательщикам в Сухуме начали отключать свет. Это касается абонентов, которые задолжали от 20 тыс. рублей и не платят за электричество в течение 2-3 месяцев, рассказал Sputnik и.о. главы СУЭС Тенгиз Блабба. Обесточивают абонентов, у которых установлены счетчики, объяснил и.о. главы СУЭС, потому что это можно сделать дистанционно. По словам Блабба, в Сухуме счетчики установлены у 14 тыс. абонентов, еще столько же остаются без приборов учета.

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