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Новый замглавы Сухума представлен коллективу
Новый замглавы Сухума представлен коллективу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу. 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу. Тарба будет курировать систему городского коммунального хозяйства и все, что связано с городским строительством, отметил мэр Тимур Агрба. Тарба начал трудовую деятельность разнорабочим в 2009 году в "Сухумстрое" Госкомпании "Апсныргылара". В разные годы был производителем работ, начальником участка, замдиректора и директором "Апсныргылара".В 2015-2016 годах был гендиректором "Абхазберегозащита". В 2016-2019 годах – гендиректор "Донэлитстроя". С 2019 года по настоящее время занимал должность гендиректора "Главстроя".
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сухум, администрация города сухум, абхазия
сухум, администрация города сухум, абхазия

Новый замглавы Сухума представлен коллективу

14:10 26.05.2025 (обновлено: 14:30 26.05.2025)
© Foto / Администрация СухумаНовый замглавы Сухума представлен коллективу
Новый замглавы Сухума представлен коллективу - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2025
© Foto / Администрация Сухума
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу.
Тарба будет курировать систему городского коммунального хозяйства и все, что связано с городским строительством, отметил мэр Тимур Агрба.

"Константин Тарба – строитель по образованию, с большим опытом работы, в том числе в государственных строительных структурах. У нас есть позитивные дела в этом направлении, думаю, его опыт даст результат", – сказал Агрба.

Тарба начал трудовую деятельность разнорабочим в 2009 году в "Сухумстрое" Госкомпании "Апсныргылара".
В разные годы был производителем работ, начальником участка, замдиректора и директором "Апсныргылара".
В 2015-2016 годах был гендиректором "Абхазберегозащита". В 2016-2019 годах – гендиректор "Донэлитстроя". С 2019 года по настоящее время занимал должность гендиректора "Главстроя".
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