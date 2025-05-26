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Новый замглавы Сухума представлен коллективу
Новый замглавы Сухума представлен коллективу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу. 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу. Тарба будет курировать систему городского коммунального хозяйства и все, что связано с городским строительством, отметил мэр Тимур Агрба. Тарба начал трудовую деятельность разнорабочим в 2009 году в "Сухумстрое" Госкомпании "Апсныргылара". В разные годы был производителем работ, начальником участка, замдиректора и директором "Апсныргылара".В 2015-2016 годах был гендиректором "Абхазберегозащита". В 2016-2019 годах – гендиректор "Донэлитстроя". С 2019 года по настоящее время занимал должность гендиректора "Главстроя".
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сухум, администрация города сухум, абхазия
сухум, администрация города сухум, абхазия
Новый замглавы Сухума представлен коллективу
14:10 26.05.2025 (обновлено: 14:30 26.05.2025)
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу.
Тарба будет курировать систему городского коммунального хозяйства и все, что связано с городским строительством, отметил мэр Тимур Агрба.
"Константин Тарба – строитель по образованию, с большим опытом работы, в том числе в государственных строительных структурах. У нас есть позитивные дела в этом направлении, думаю, его опыт даст результат", – сказал Агрба.
Тарба начал трудовую деятельность разнорабочим в 2009 году в "Сухумстрое" Госкомпании "Апсныргылара".
В разные годы был производителем работ, начальником участка, замдиректора и директором "Апсныргылара".
В 2015-2016 годах был гендиректором "Абхазберегозащита". В 2016-2019 годах – гендиректор "Донэлитстроя". С 2019 года по настоящее время занимал должность гендиректора "Главстроя".