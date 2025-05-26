https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/novyy-zamglavy-sukhuma-predstavlen-kollektivu-1055069617.html

Новый замглавы Сухума представлен коллективу

Новый замглавы Сухума представлен коллективу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу. 26.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

администрация города сухум

абхазия

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Новый замглавы Сухума Константин Тарба представлен коллективу. Тарба будет курировать систему городского коммунального хозяйства и все, что связано с городским строительством, отметил мэр Тимур Агрба. Тарба начал трудовую деятельность разнорабочим в 2009 году в "Сухумстрое" Госкомпании "Апсныргылара". В разные годы был производителем работ, начальником участка, замдиректора и директором "Апсныргылара".В 2015-2016 годах был гендиректором "Абхазберегозащита". В 2016-2019 годах – гендиректор "Донэлитстроя". С 2019 года по настоящее время занимал должность гендиректора "Главстроя".

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сухум, администрация города сухум, абхазия