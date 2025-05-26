https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/plan-po-dokhodnoy-chasti-byudzheta-fonda-sotsstrakhovaniya-poslednie-tri-goda-perevypolnyaetsya-1055078257.html

План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования последние три года перевыполняется

План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования последние три года перевыполняется

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования и охраны труда последние три года перевыполняется, и в 2025 году положительная... 26.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-26T21:05+0300

2025-05-26T21:05+0300

2025-05-26T21:33+0300

в абхазии

кабинет министров абхазии

абхазия

пособия

социальные пособия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1a/1055078091_0:20:565:338_1920x0_80_0_0_5a724b737e75875e38bf1433595c155c.jpg

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования и охраны труда последние три года перевыполняется, и в 2025 году положительная динамика сохраняется, сообщил премьер-министру Абхазии Владимиру Делба глава Фонда Бакур Бебия. Он уточнил, что впервые за все годы повышены размеры пособий по временной нетрудоспособности — до 22 тыс. рублей, по беременности и родам — до 30 тыс. рублей в месяц. Выплаты по рождению ребенка для работающих родителей повышены до 27 тыс. рублей, по рождению ребенка для неработающих родителей — до 22 тыс. рублей. Владимир Делба отметил, что доходы фонда позволяют принимать дополнительные решения по индексации размеров отдельных соцвыплат. Он подчеркнул, что Фонд является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за приоритетные направления социальной политики.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кабинет министров абхазии, абхазия, пособия, социальные пособия