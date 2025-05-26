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План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования последние три года перевыполняется
План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования последние три года перевыполняется
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования и охраны труда последние три года перевыполняется, и в 2025 году положительная... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования и охраны труда последние три года перевыполняется, и в 2025 году положительная динамика сохраняется, сообщил премьер-министру Абхазии Владимиру Делба глава Фонда Бакур Бебия. Он уточнил, что впервые за все годы повышены размеры пособий по временной нетрудоспособности — до 22 тыс. рублей, по беременности и родам — до 30 тыс. рублей в месяц. Выплаты по рождению ребенка для работающих родителей повышены до 27 тыс. рублей, по рождению ребенка для неработающих родителей — до 22 тыс. рублей. Владимир Делба отметил, что доходы фонда позволяют принимать дополнительные решения по индексации размеров отдельных соцвыплат. Он подчеркнул, что Фонд является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за приоритетные направления социальной политики.
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кабинет министров абхазии, абхазия, пособия, социальные пособия
кабинет министров абхазии, абхазия, пособия, социальные пособия
План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования последние три года перевыполняется
21:05 26.05.2025 (обновлено: 21:33 26.05.2025) СУХУМ, 26 мая - Sputnik.
План по доходной части бюджета Фонда соцстрахования и охраны труда последние три года перевыполняется, и в 2025 году положительная динамика сохраняется, сообщил
премьер-министру Абхазии Владимиру Делба глава Фонда Бакур Бебия.
Он уточнил, что впервые за все годы повышены размеры пособий по временной нетрудоспособности — до 22 тыс. рублей, по беременности и родам — до 30 тыс. рублей в месяц.
Выплаты по рождению ребенка для работающих родителей повышены до 27 тыс. рублей, по рождению ребенка для неработающих родителей — до 22 тыс. рублей.
"Стоит учитывать, что такой вид пособия, как по рождению ребенка для неработающих родителей у нас не поддерживается страховыми взносами, но мы изыскали средства и изыщем в будущем для поддержания этой части наших граждан", —сказал Бебия.
Владимир Делба отметил, что доходы фонда позволяют принимать дополнительные решения по индексации размеров отдельных соцвыплат.
Он подчеркнул, что Фонд является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за приоритетные направления социальной политики.