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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Правительство Абхазии планирует повысить размеры пенсий отдельным категориям пенсионеров
Правительство Абхазии планирует повысить размеры пенсий отдельным категориям пенсионеров
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Правительство Абхазии планирует повышение размеров пенсий отдельным категориям пенсионеров с 1 июля 2025 года, сообщила пресс-служба... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-26T21:34+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Правительство Абхазии планирует повышение размеров пенсий отдельным категориям пенсионеров с 1 июля 2025 года, сообщила пресс-служба Кабмина. Сегодня состоялась рабочая встреча премьер-министра Владимира Делба и главы Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария. С начала года по 1 мая на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 561,6 млн рублей. Глава Правительства отметил, что главная задача — как и в предыдущие годы поэтапно индексировать размеры пенсионного обеспечения наиболее уязвимых категорий. "Самая большая категория, которых может затронуть это повышение – это пенсионеры по возрасту, более восьми тысяч человек коснется эта инициатива, и инвалиды с детства", — добавил Делба.
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абхазия, кабинет министров абхазии, пенсии
абхазия, кабинет министров абхазии, пенсии

Правительство Абхазии планирует повысить размеры пенсий отдельным категориям пенсионеров

21:34 26.05.2025
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Правительство Абхазии планирует повышение размеров пенсий отдельным категориям пенсионеров с 1 июля 2025 года, сообщила пресс-служба Кабмина.
Сегодня состоялась рабочая встреча премьер-министра Владимира Делба и главы Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария.
С начала года по 1 мая на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 561,6 млн рублей.
Глава Правительства отметил, что главная задача — как и в предыдущие годы поэтапно индексировать размеры пенсионного обеспечения наиболее уязвимых категорий.
"Самая большая категория, которых может затронуть это повышение – это пенсионеры по возрасту, более восьми тысяч человек коснется эта инициатива, и инвалиды с детства", — добавил Делба.
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