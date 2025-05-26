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Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили Новак и Чайка

Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили Новак и Чайка

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента... 26.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

россия

политика

бадра гунба

александр новак

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Их приветствовал президент Бадра Гунба. Вице-премьер республики Джансух Нанба представил основной инвестпроект, реализованный в республике в 2025 году - восстановленный Международный аэропорт "Сухум". "Мы ждали этого более 32 лет. С момента начала войны (с Грузией - прим.) аэропорт наш не работал. Для нас это грандиозный успех", — подчеркнул Нанба.Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия в кулуарах форума сообщил РИА Новости, что Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа. По его словам, о сроках говорить рано. Однако власти Абхазии в целом ожидают к концу сезона значительное увеличение пассажиропотока в аэропорту Сухума.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая.

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абхазия, россия, политика, бадра гунба, александр новак, сухумский аэропорт