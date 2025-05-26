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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/stend-abkhazii-na-kavkazskom-investitsionnom-forume-posetili-novak-i-chayka-1055077360.html
Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили Новак и Чайка
Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили Новак и Чайка
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Их приветствовал президент Бадра Гунба. Вице-премьер республики Джансух Нанба представил основной инвестпроект, реализованный в республике в 2025 году - восстановленный Международный аэропорт "Сухум". "Мы ждали этого более 32 лет. С момента начала войны (с Грузией - прим.) аэропорт наш не работал. Для нас это грандиозный успех", — подчеркнул Нанба.Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия в кулуарах форума сообщил РИА Новости, что Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа. По его словам, о сроках говорить рано. Однако власти Абхазии в целом ожидают к концу сезона значительное увеличение пассажиропотока в аэропорту Сухума.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая.
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Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили Новак и Чайка

18:00 26.05.2025 (обновлено: 19:40 26.05.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииСтенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили Новак и Чайка
Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили Новак и Чайка - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Их приветствовал президент Бадра Гунба. Вице-премьер республики Джансух Нанба представил основной инвестпроект, реализованный в республике в 2025 году - восстановленный Международный аэропорт "Сухум".
"Мы ждали этого более 32 лет. С момента начала войны (с Грузией - прим.) аэропорт наш не работал. Для нас это грандиозный успех", — подчеркнул Нанба.
Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия в кулуарах форума сообщил РИА Новости, что Абхазия обсуждает с авиавластями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа.
"Обсуждается еще ряд городов — Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других, в том числе район Северного Кавказа, Минеральные Воды и Грозный", — сказал Миквабия.
По его словам, о сроках говорить рано. Однако власти Абхазии в целом ожидают к концу сезона значительное увеличение пассажиропотока в аэропорту Сухума.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая.
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