https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/uproschennoe-poluchenie-grazhdanstva-rossii-obsudili-na-videomoste-moskva-sukhum-tskhinval-1055073538.html

Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал

Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал

Sputnik Абхазия

Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан... 26.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-26T17:00+0300

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Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан Абхазии и Южной Осетии состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия. Вопрос предоставления российского гражданства в упрощенном порядке очень актуален для жителей Абхазии, сказал депутат Парламента Абхазии Инар Гицба. "Решение было ожидаемо и принято с большим воодушевлением. До 2008 года был процесс, когда в упрощенном порядке предоставлялась возможность вступление в российское гражданство гражданам Республики Абхазия. Но после признания Российской Федерацией независимости Абхазии, этот упрощенный порядок был несколько изменен", - отметил он. В видеомосте приняли участие также депутат Госдумы Артем Туров и депутат Парламента Южной Осетии Заза Дриаев.

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