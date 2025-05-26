https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/uproschennoe-poluchenie-grazhdanstva-rossii-obsudili-na-videomoste-moskva-sukhum-tskhinval-1055073538.html
Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал
Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал
Sputnik Абхазия
Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-26T17:00+0300
2025-05-26T17:00+0300
2025-05-26T18:26+0300
пресс-центр
видео
видео из пресс-центра
мультимедиа
абхазия
россия
гражданство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1a/1055071126_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_100699f43f6152b99f4564e7cdc57a51.jpg
Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан Абхазии и Южной Осетии состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия. Вопрос предоставления российского гражданства в упрощенном порядке очень актуален для жителей Абхазии, сказал депутат Парламента Абхазии Инар Гицба. "Решение было ожидаемо и принято с большим воодушевлением. До 2008 года был процесс, когда в упрощенном порядке предоставлялась возможность вступление в российское гражданство гражданам Республики Абхазия. Но после признания Российской Федерацией независимости Абхазии, этот упрощенный порядок был несколько изменен", - отметил он. В видеомосте приняли участие также депутат Госдумы Артем Туров и депутат Парламента Южной Осетии Заза Дриаев.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1a/1055071126_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_c3e0799a13e9c77d14acb5fa6ca65299.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео из пресс-центра, мультимедиа, абхазия, россия, гражданство, видео
видео, видео из пресс-центра, мультимедиа, абхазия, россия, гражданство, видео
Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал
17:00 26.05.2025 (обновлено: 18:26 26.05.2025)
Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан Абхазии и Южной Осетии состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Вопрос предоставления российского гражданства в упрощенном порядке очень актуален для жителей Абхазии, сказал депутат Парламента Абхазии Инар Гицба.
"Решение было ожидаемо и принято с большим воодушевлением. До 2008 года был процесс, когда в упрощенном порядке предоставлялась возможность вступление в российское гражданство гражданам Республики Абхазия. Но после признания Российской Федерацией независимости Абхазии, этот упрощенный порядок был несколько изменен", - отметил он.
В видеомосте приняли участие также депутат Госдумы Артем Туров и депутат Парламента Южной Осетии Заза Дриаев.