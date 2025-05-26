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Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал
Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал
Sputnik Абхазия
Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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пресс-центр
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видео из пресс-центра
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абхазия
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Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан Абхазии и Южной Осетии состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия. Вопрос предоставления российского гражданства в упрощенном порядке очень актуален для жителей Абхазии, сказал депутат Парламента Абхазии Инар Гицба. "Решение было ожидаемо и принято с большим воодушевлением. До 2008 года был процесс, когда в упрощенном порядке предоставлялась возможность вступление в российское гражданство гражданам Республики Абхазия. Но после признания Российской Федерацией независимости Абхазии, этот упрощенный порядок был несколько изменен", - отметил он. В видеомосте приняли участие также депутат Госдумы Артем Туров и депутат Парламента Южной Осетии Заза Дриаев.
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Упрощенное получение гражданства России обсудили на видеомосте Москва-Сухум-Цхинвал

17:00 26.05.2025 (обновлено: 18:26 26.05.2025)
© Видео /Sputnik
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Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал, посвященный вступлению в силу указа Президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для граждан Абхазии и Южной Осетии состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Вопрос предоставления российского гражданства в упрощенном порядке очень актуален для жителей Абхазии, сказал депутат Парламента Абхазии Инар Гицба.
"Решение было ожидаемо и принято с большим воодушевлением. До 2008 года был процесс, когда в упрощенном порядке предоставлялась возможность вступление в российское гражданство гражданам Республики Абхазия. Но после признания Российской Федерацией независимости Абхазии, этот упрощенный порядок был несколько изменен", - отметил он.
В видеомосте приняли участие также депутат Госдумы Артем Туров и депутат Парламента Южной Осетии Заза Дриаев.
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