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Встреча Бадры Гунба и Александра Новака прошла на полях Кавказского инвестфорума
Встреча Бадры Гунба и Александра Новака прошла на полях Кавказского инвестфорума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба и зампредседателя правительства России Александр Новак обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского... 26.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба и зампредседателя правительства России Александр Новак обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества на встрече на полях Кавказского инвестфорума. Стороны обсудили реализацию госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы. А также ход формирования проектов отраслевых программ социально-экономического развития Абхазии до 2030 года в сферах: "Реализация мероприятий программ позволит устранить инфраструктурные ограничения для развития экономики республики и обеспечить условия для повышения инвестиционной активности и создания новых рабочих мест, повысить качество и уровень образования и медицины, создать дополнительные меры социальной защиты населения", — отметил Новак.Делегация Абхазии во главе с президентом принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта.
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абхазия, россия, бадра гунба, александр новак
Встреча Бадры Гунба и Александра Новака прошла на полях Кавказского инвестфорума
11:26 26.05.2025 (обновлено: 12:48 26.05.2025)
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба и зампредседателя правительства России Александр Новак обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества на встрече на полях Кавказского инвестфорума.
Стороны обсудили реализацию госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы. А также ход формирования проектов отраслевых программ социально-экономического развития Абхазии до 2030 года в сферах:
социальной защиты населения,
таможенного и налогового администрирования,
коммунальной инфраструктуры.
"Реализация мероприятий программ позволит устранить инфраструктурные ограничения для развития экономики республики и обеспечить условия для повышения инвестиционной активности и создания новых рабочих мест, повысить качество и уровень образования и медицины, создать дополнительные меры социальной защиты населения", — отметил Новак.
Делегация Абхазии во главе с президентом принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта.